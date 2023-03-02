Прокурор ЯНАО указал на пять недостатков в работе налоговой службы

Исполняющий обязанности окружного прокурора Денис Назаренко на заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по ЯНАО указал на пять недостатков в работе налоговой службы, которые были обнаружены в 2022 году. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
«Прокурорами выявлялись факты необоснованного начисления налогов и сборов, нарушения сроков проведения камеральных проверок, принятия неполного комплекса мер по взысканию налоговой задолженности, в том числе пропуска сроков для обращения в суд, ненадлежащего рассмотрения обращений граждан», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В 2023 году будут внесены коррективы в работу ведомств.
Отмечается, что внимание будет сосредоточено на соблюдение законодательства о налоговых сборах. При этом необоснованное вмешательство в деятельность налогоплательщиков должно быть исключено.
Ранее прокуратура ЯНАО дала рекомендации сократить количество проверок предпринимателей. Тогда Денис Назаренко предложил проводить конференций с представителями бизнеса на регулярной основе.
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