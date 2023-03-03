Цена автомобиля с механической коробкой передач начинается с 1 млн 970 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 3 марта стартовали продажи автомобиля «Москвич 3». Модель представили в двух вариантах коробки передач в дилерском центре «Сатурн» на Свердловском тракте, 15 А. О том, почему модель не уступает иностранным машинам, URA.RU рассказал представитель автоцентра «Сатурн».

«В автомобиле присутствуют все современные опции. Например, десятидюймовая мультимедийная система, камера заднего вида, датчики, бесключевые доступ и система запуска», — уточнил URA.RU представитель «Сатурна».

Пока что у автомобиля есть две версии. Коробки передач в «Москвиче 3» выполнены в виде вариатора и механической шестиступенчатой. Притом в скором времени в продаже ожидают электромобиль «Москвич 3е». Максимальная мощность двигателя 150 лошадиных сил при его объеме 1,5 литра.

Дизайн автомобилей представлен в черном, белом и сером цветах. На сиденьях, руле и панели расположена отделка из черной кожи и ткани. Практически все функции автомобиля автоматизированы, например использование ручника, открытие багажника и включение фар датчиками света. В базовой комплектации цена на «Москвич 3» начинается с 1 млн 970 тысяч рублей за механическую коробку передач и 2 млн 35 тысяч рублей за коробку вариатор.

В «Москвич» встроена система запуска без ключа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автомобиль оснащен десятидюймовой мультимедийной системой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU