В Челябинске стартовали продажи «Москвича». Фото, видео

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Старт продаж Москвич 3. Челябинск, автосалон, автомобиль, импортозамещение, москвич 3
Цена автомобиля с механической коробкой передач начинается с 1 млн 970 тысяч рублей Фото:

В Челябинске 3 марта стартовали продажи автомобиля «Москвич 3». Модель представили в двух вариантах коробки передач в дилерском центре «Сатурн» на Свердловском тракте, 15 А. О том, почему модель не уступает иностранным машинам, URA.RU рассказал представитель автоцентра «Сатурн».

«В автомобиле присутствуют все современные опции. Например, десятидюймовая мультимедийная система, камера заднего вида, датчики, бесключевые доступ и система запуска», — уточнил URA.RU представитель «Сатурна».

Пока что у автомобиля есть две версии. Коробки передач в «Москвиче 3» выполнены в виде вариатора и механической шестиступенчатой. Притом в скором времени в продаже ожидают электромобиль «Москвич 3е». Максимальная мощность двигателя 150 лошадиных сил при его объеме 1,5 литра.

Дизайн автомобилей представлен в черном, белом и сером цветах. На сиденьях, руле и панели расположена отделка из черной кожи и ткани. Практически все функции автомобиля автоматизированы, например использование ручника, открытие багажника и включение фар датчиками света. В базовой комплектации цена на «Москвич 3» начинается с 1 млн 970 тысяч рублей за механическую коробку передач и 2 млн 35 тысяч рублей за коробку вариатор.

Старт продаж Москвич 3. Челябинск
В «Москвич» встроена система запуска без ключа
Фото:
Старт продаж Москвич 3. Челябинск
Автомобиль оснащен десятидюймовой мультимедийной системой
Фото:
Старт продаж Москвич 3. Челябинск
Отделка салона комбинирована из ткани и черной кожи
Фото:

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В Челябинске 3 марта стартовали продажи автомобиля «Москвич 3». Модель представили в двух вариантах коробки передач в дилерском центре «Сатурн» на Свердловском тракте, 15 А. О том, почему модель не уступает иностранным машинам, URA.RU рассказал представитель автоцентра «Сатурн». «В автомобиле присутствуют все современные опции. Например, десятидюймовая мультимедийная система, камера заднего вида, датчики, бесключевые доступ и система запуска», — уточнил URA.RU представитель «Сатурна». Пока что у автомобиля есть две версии. Коробки передач в «Москвиче 3» выполнены в виде вариатора и механической шестиступенчатой. Притом в скором времени в продаже ожидают электромобиль «Москвич 3е». Максимальная мощность двигателя 150 лошадиных сил при его объеме 1,5 литра. Дизайн автомобилей представлен в черном, белом и сером цветах. На сиденьях, руле и панели расположена отделка из черной кожи и ткани. Практически все функции автомобиля автоматизированы, например использование ручника, открытие багажника и включение фар датчиками света. В базовой комплектации цена на «Москвич 3» начинается с 1 млн 970 тысяч рублей за механическую коробку передач и 2 млн 35 тысяч рублей за коробку вариатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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