Клуб челябинских олигархов принял к себе новых участников. Фото

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Форум СПП. Абзаково. Башкортостан
В СПП Челябинской области приняли завод и банк Фото:

В Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 3 марта приняли новых участников. Как URA.RU сообщили в СПП, ими стали Промстройсвязбанк и ПО «Трек».

«На заседании в Магнитогорске члены СПП приняли в свой состав новых участников.Ими стали Промстройсвязбанк и завод ПО „Трек“ из Миасса. Обсудили много важных вопросов. В заседании принял участие губернатор региона Алексей Текслер», — рассказали URA.RU в СПП.

В повестке дня также значились вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий, в том числе для средних и малых. Отдельное внимание уделили обсуждению проблемы силового и административного давления на бизнес. Собравшиеся подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из Свердловского областного СПП.

Форум СПП. Абзаково. Башкортостан
В заседании принял участие губернатор региона Алексей Текслер
Фото:
Форум СПП. Абзаково. Башкортостан
Темами для обсуждения стали, среди прочих, подготовка кадров для бизнеса и силовое давление
Фото:

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В Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 3 марта приняли новых участников. Как URA.RU сообщили в СПП, ими стали Промстройсвязбанк и ПО «Трек». «На заседании в Магнитогорске члены СПП приняли в свой состав новых участников.Ими стали Промстройсвязбанк и завод ПО „Трек“ из Миасса. Обсудили много важных вопросов. В заседании принял участие губернатор региона Алексей Текслер», — рассказали URA.RU в СПП. В повестке дня также значились вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий, в том числе для средних и малых. Отдельное внимание уделили обсуждению проблемы силового и административного давления на бизнес. Собравшиеся подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из Свердловского областного СПП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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