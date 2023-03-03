В СПП Челябинской области приняли завод и банк Фото: Илья Московец © URA.RU

В Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) 3 марта приняли новых участников. Как URA.RU сообщили в СПП, ими стали Промстройсвязбанк и ПО «Трек».

«На заседании в Магнитогорске члены СПП приняли в свой состав новых участников.Ими стали Промстройсвязбанк и завод ПО „Трек“ из Миасса. Обсудили много важных вопросов. В заседании принял участие губернатор региона Алексей Текслер», — рассказали URA.RU в СПП.

В повестке дня также значились вопросы подготовки высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий, в том числе для средних и малых. Отдельное внимание уделили обсуждению проблемы силового и административного давления на бизнес. Собравшиеся подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из Свердловского областного СПП.

В заседании принял участие губернатор региона Алексей Текслер Фото: Илья Московец © URA.RU