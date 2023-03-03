Челябинка стала «живым контейнером» для доставки наркотиков на зону

Наркотики нашли при досмотре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Миасса (Челябинская область) пыталась пронести наркотики по просьбе знакомого, отбывающего наказание в исправительной колонии в Магнитогорске. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина поместила презерватив с наркотиками в прямую кишку и попыталась пройти через КПП.

«Женщина приобрела наркотики по просьбе знакомого на территории Магнитогорска. Зная о досмотре на КПП колонии, она пересыпала вещества в „резиновое изделие №2“, а его поместила в прямую кишку», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в ходе досмотра женщины презерватив с наркотиками был найден и изъят. Всего она пыталась пронести свыше пяти грамм запрещенных веществ.

URA.RU связалось с пресс-службой Орджоникидзевского райсуда. Там сообщили, что женщина была задержана. Ей предъявлено обвинение по ч3. ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Решением суда ее отправили в СИЗО до 25 апреля 2023 года.