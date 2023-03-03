03 марта 2023

Челябинка стала «живым контейнером» для доставки наркотиков на зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, собака, кинолог, пес, служебная собака, полиция, кинологическая служба, полицейская собака
Наркотики нашли при досмотре Фото:

Жительница Миасса (Челябинская область) пыталась пронести наркотики по просьбе знакомого, отбывающего наказание в исправительной колонии в Магнитогорске. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина поместила презерватив с наркотиками в прямую кишку и попыталась пройти через КПП.

«Женщина приобрела наркотики по просьбе знакомого на территории Магнитогорска. Зная о досмотре на КПП колонии, она пересыпала вещества в „резиновое изделие №2“, а его поместила в прямую кишку», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в ходе досмотра женщины презерватив с наркотиками был найден и изъят. Всего она пыталась пронести свыше пяти грамм запрещенных веществ.

URA.RU связалось с пресс-службой Орджоникидзевского райсуда. Там сообщили, что женщина была задержана. Ей предъявлено обвинение по ч3. ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Решением суда ее отправили в СИЗО до 25 апреля 2023 года.

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Жительница Миасса (Челябинская область) пыталась пронести наркотики по просьбе знакомого, отбывающего наказание в исправительной колонии в Магнитогорске. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, женщина поместила презерватив с наркотиками в прямую кишку и попыталась пройти через КПП. «Женщина приобрела наркотики по просьбе знакомого на территории Магнитогорска. Зная о досмотре на КПП колонии, она пересыпала вещества в „резиновое изделие №2“, а его поместила в прямую кишку», — рассказал источник. По данным URA.RU, в ходе досмотра женщины презерватив с наркотиками был найден и изъят. Всего она пыталась пронести свыше пяти грамм запрещенных веществ. URA.RU связалось с пресс-службой Орджоникидзевского райсуда. Там сообщили, что женщина была задержана. Ей предъявлено обвинение по ч3. ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Решением суда ее отправили в СИЗО до 25 апреля 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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