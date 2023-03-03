«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот
Помимо Екатеринбурга, в Анталью можно будет добраться из Казани Фото:

С 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга. Продажа билетов открыта. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 года», — сказано в сообщении.

Помимо столицы Урала, прямым рейсом в Анталью можно будет добраться из Казани. Продажа билетов также открыта.

Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» в 2023 году запустит прямые рейсы на самолетах Airubus A320 из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Также в список программы полетов добавили еще четыре города. Такие, как Самара, Уфа, Казань и Пермь.

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С 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании. «Аэрофлот с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга. Продажа билетов открыта. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 года», — сказано в сообщении. Помимо столицы Урала, прямым рейсом в Анталью можно будет добраться из Казани. Продажа билетов также открыта. Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» в 2023 году запустит прямые рейсы на самолетах Airubus A320 из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Также в список программы полетов добавили еще четыре города. Такие, как Самара, Уфа, Казань и Пермь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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