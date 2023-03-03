«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Турцию

Помимо Екатеринбурга, в Анталью можно будет добраться из Казани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот с 27 апреля начинает выполнять ежедневные регулярные рейсы в Анталью из Екатеринбурга. Продажа билетов открыта. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Программа полетов будет действовать до 28 октября 2023 года», — сказано в сообщении.

Помимо столицы Урала, прямым рейсом в Анталью можно будет добраться из Казани. Продажа билетов также открыта.

Ранее URA.RU сообщало, что «Аэрофлот» в 2023 году запустит прямые рейсы на самолетах Airubus A320 из Екатеринбурга в Минеральные Воды. Также в список программы полетов добавили еще четыре города. Такие, как Самара, Уфа, Казань и Пермь.