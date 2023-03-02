02 марта 2023

Театр-Театр готов отправиться в гастроли по школам Пермского края

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена
Для специальных постановок профессиональная сцена Театра-Театра артистам не понадобится Фото:

Пермский академический Театр-Театр предлагает школам организовать показы спектаклей на их территориях. Таким образом артисты хотят привлечь подростков к произведениям школьной программы, рассказав классику современным языком. В специальном репертуаре ТТ есть постановки по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина и Федора Достоевского.

«Театр-Театр выпустил трилогию спектаклей „Гоголь. Реконструкция“ (12+), которая знакомит школьников с произведениями и жизнью классика в доступной, интересной и современной форме. В 2023 году репертуаре появились два новых спектакля: „Капитанская дочка“ (12+) и „Белые ночи“ (12+)», — говорится в соцсетях театра.

Все спектакли созданы так, что сыграть их можно без профессиональной театральной сцены. В качестве площадки подойдет фойе, актовый зал школы или аудитория.

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Пермский академический Театр-Театр предлагает школам организовать показы спектаклей на их территориях. Таким образом артисты хотят привлечь подростков к произведениям школьной программы, рассказав классику современным языком. В специальном репертуаре ТТ есть постановки по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина и Федора Достоевского. «Театр-Театр выпустил трилогию спектаклей „Гоголь. Реконструкция“ (12+), которая знакомит школьников с произведениями и жизнью классика в доступной, интересной и современной форме. В 2023 году репертуаре появились два новых спектакля: „Капитанская дочка“ (12+) и „Белые ночи“ (12+)», — говорится в соцсетях театра. Все спектакли созданы так, что сыграть их можно без профессиональной театральной сцены. В качестве площадки подойдет фойе, актовый зал школы или аудитория.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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