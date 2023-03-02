Театр-Театр готов отправиться в гастроли по школам Пермского края

03 марта 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Для специальных постановок профессиональная сцена Театра-Театра артистам не понадобится Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский академический Театр-Театр предлагает школам организовать показы спектаклей на их территориях. Таким образом артисты хотят привлечь подростков к произведениям школьной программы, рассказав классику современным языком. В специальном репертуаре ТТ есть постановки по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина и Федора Достоевского. «Театр-Театр выпустил трилогию спектаклей „Гоголь. Реконструкция“ (12+), которая знакомит школьников с произведениями и жизнью классика в доступной, интересной и современной форме. В 2023 году репертуаре появились два новых спектакля: „Капитанская дочка“ (12+) и „Белые ночи“ (12+)», — говорится в соцсетях театра. Все спектакли созданы так, что сыграть их можно без профессиональной театральной сцены. В качестве площадки подойдет фойе, актовый зал школы или аудитория.

Пермский академический Театр-Театр предлагает школам организовать показы спектаклей на их территориях. Таким образом артисты хотят привлечь подростков к произведениям школьной программы, рассказав классику современным языком. В специальном репертуаре ТТ есть постановки по произведениям Николая Гоголя, Александра Пушкина и Федора Достоевского. «Театр-Театр выпустил трилогию спектаклей „Гоголь. Реконструкция“ (12+), которая знакомит школьников с произведениями и жизнью классика в доступной, интересной и современной форме. В 2023 году репертуаре появились два новых спектакля: „Капитанская дочка“ (12+) и „Белые ночи“ (12+)», — говорится в соцсетях театра. Все спектакли созданы так, что сыграть их можно без профессиональной театральной сцены. В качестве площадки подойдет фойе, актовый зал школы или аудитория.