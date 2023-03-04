В России реформируют школьные учебники истории из-за героев СВО

04 марта 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

К новым учебникам истории разработают электронные приложения, рассказал Михаил Мягков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские учебники нового курса по истории, которые готовятся под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского, будут иметь дополнительные электронные приложения, в частности, для более подробного рассказа о героях спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный директор «Российского военно-исторического общества» (РВИО), член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков. «Преемственность о подвигах будет представлена в новом едином курсе по истории, которая сейчас готовится под руководством рабочей группы, возглавляемой Владимиром Мединским. Конечно, тексты [о героя СВО] в учебнике будут небольшие. ГОСТы играют тут существенную роль. Но мы можем информацию к учебнику вынести в электронном носителе, в приложении, там будет более подробный рассказ. Люди будут переходить, читать, как и другие сюжеты, что касаются культуры, региональной истории и так далее», — объяснил Михаил Мягков. Член Научно-методического совета по учебникам подчеркнул, что в новом курсе истории для школьников будут представлены как герои спецоперации, так и те, кто начали сражаться за Донбасс в 2014 году. «В рассказе о причинах и ходе спецоперации будут присутствовать герои, которые сражались еще с 2014 года в ДНР и ЛНР, и российские военнослужащие. Здесь будут представлены такие фамилии, как Владимир Жога, командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“; десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, который подорвал гранатой окружающих его боевиков; старший лейтенант ВДВ Владимир Зозулин, Сергей Панов, Дамир Гилемханов, Илья Сизов, который получил звание Героя РФ за уничтожение в воздушном бою военного вертолета», — перечислил Мягков. Собеседник агентства вспомнил, что 5 марта будет годовщина со дня гибели Героя ДНР, Героя России Владимира Жоги. «Авторский коллектив подготовит необходимую информацию по подвигу Владимира Жоги, который с 2014 года сражался в ополчении против украинских националистов, получил в боях четыре тяжелых ранения. С начала СВО руководил боевыми действиями своего батальона. Погиб, прикрывая выход мирных жителей из города в Волновахе. Герой ДНР, Герой Росси. Верный сын своей Родины, Донецка и России, который считал, что когда твой народ, твоя семья находится под угрозой, когда укронацисты готовят раздавить все, что связано с русским миром, нельзя отсиживаться где-то в тылу. Необходимо быть на передовой, сражаться, поскольку именно так возможно отстоять честь, независимость своей страны, спасти свою семью», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские учебники нового курса по истории, которые готовятся под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского, будут иметь дополнительные электронные приложения, в частности, для более подробного рассказа о героях спецоперации на Украине. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный директор «Российского военно-исторического общества» (РВИО), член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков. «Преемственность о подвигах будет представлена в новом едином курсе по истории, которая сейчас готовится под руководством рабочей группы, возглавляемой Владимиром Мединским. Конечно, тексты [о героя СВО] в учебнике будут небольшие. ГОСТы играют тут существенную роль. Но мы можем информацию к учебнику вынести в электронном носителе, в приложении, там будет более подробный рассказ. Люди будут переходить, читать, как и другие сюжеты, что касаются культуры, региональной истории и так далее», — объяснил Михаил Мягков. Член Научно-методического совета по учебникам подчеркнул, что в новом курсе истории для школьников будут представлены как герои спецоперации, так и те, кто начали сражаться за Донбасс в 2014 году. «В рассказе о причинах и ходе спецоперации будут присутствовать герои, которые сражались еще с 2014 года в ДНР и ЛНР, и российские военнослужащие. Здесь будут представлены такие фамилии, как Владимир Жога, командир отдельного разведывательного батальона „Спарта“; десантник Нурмагомед Гаджимагомедов, который подорвал гранатой окружающих его боевиков; старший лейтенант ВДВ Владимир Зозулин, Сергей Панов, Дамир Гилемханов, Илья Сизов, который получил звание Героя РФ за уничтожение в воздушном бою военного вертолета», — перечислил Мягков. Собеседник агентства вспомнил, что 5 марта будет годовщина со дня гибели Героя ДНР, Героя России Владимира Жоги. «Авторский коллектив подготовит необходимую информацию по подвигу Владимира Жоги, который с 2014 года сражался в ополчении против украинских националистов, получил в боях четыре тяжелых ранения. С начала СВО руководил боевыми действиями своего батальона. Погиб, прикрывая выход мирных жителей из города в Волновахе. Герой ДНР, Герой Росси. Верный сын своей Родины, Донецка и России, который считал, что когда твой народ, твоя семья находится под угрозой, когда укронацисты готовят раздавить все, что связано с русским миром, нельзя отсиживаться где-то в тылу. Необходимо быть на передовой, сражаться, поскольку именно так возможно отстоять честь, независимость своей страны, спасти свою семью», — подчеркнул он.