Тюменцы открыли охоту на наркоманов и закладчиков

Жители спальных районов будут помогать силовикам ловить наркоманов и закладчиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители заречных микрорайонов Тюмени начали объединяться в дружины, чтобы отгонять от многоэтажек наркоманов и дилеров, которые делают «закладки» с запрещенными веществами в подъездах и во дворах жилых домов. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал один из горожан.

«У нас целый квартал девятиэтажных домов, и практически каждый день во дворах появляются какие-то непонятные люди, которые то в снегу копаются, то в лифтах „обыски“ устраивают. Предполагаем, что ищут „закладки“ с наркотиками. Мы от этого устали. К тому же, опасаемся за безопасность своих детей. К полиции претензий нет: в случае чего, всегда на звонки реагируют, быстро приезжают. Но к моменту приезда наряда, эти подозрительные личности, как правило, успевают скрыться. Мы решили помочь силовикам в борьбе с наркоманами и закладчиками», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что «дружинники» ни к кому насилие не применяют. «Вечерами просто собираемся и выходим погулять по дворам группами по три — четыре человека. Если встречаем каких-то людей, которые роются в снегу или просто что-то ищут, то задаем вопросы: что здесь делают, что потеряли. Как правило, сразу после этого указанные личности быстро удаляются. Если кого-то поймаем с наркотиками, то будем вызвать полицию. Тут без вариантов», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области был задержан житель Пермского края, который перевозил крупную партию наркотиков. Силовики обнаружили в салоне его автомобиля 13 кг запрещенных веществ.