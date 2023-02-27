В Тюменской области инспекторы ДПС задержали жителя Пермского края, который оказался межрегиональным наркокурьером: в его машине обнаружили 13 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает «МВД Медиа». Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
«Остановленный в Тюменской области инспекторами ДПС межрегиональный наркокурьер, который вез 13 кг „синтетики“, от переживаний забыл откуда и куда едет. Сначала сказал, что выехал из Москвы, потом вспомнил, мол, это был Питер. С конечной точкой своего пути автомобилист также не мог определиться — называл то Владивосток, то горнолыжный курорт „Шерегеш“», — сообщает издание «МВД Медиа».
Странное поведение водителя стало поводом для досмотра его автомобиля. В нем обнаружили крупную партию наркотиков. Как пояснил курьер — ранее не судимый житель Пермского края, он вез их из Санкт-Петербурга во Владивосток. Часть груза мужчина собирался сбыть по пути.
За услуги курьеру обещали выплатить полмиллиона рублей. Сейчас пермяк находится под стражей, а по вменяемой статье ему грозит наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.
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