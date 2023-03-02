02 марта 2023

Тюменцев зовут на работу в ночные клубы Турции

© Служба новостей «URA.RU»
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Турция, море, флаг турции
В Турции тюменцам предлагают зарплату до 226 тысяч рублей в месяц Фото:

Жителей Тюмени приглашают работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. Вакансия размещена в базе сервиса HeadHunter.

«Требуются хостес в ночные клубы Турции. Заработная плата — от 1 300 до 3 000 долларов на руки (от 98 до 226 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации — прим. URA.RU)», — говорится в тексте вакансии.

От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы. График — с 22:30 до 05:30 утра.

В объявлении не указан предпочитаемый пол будущих сотрудников. Желающим работать обещают полную безопасность, оформление рабочей визы и официальное трудоустройство. Жить предстоит в отеле с двухразовым питанием, за счет работодателя.

Вакансию разместила одна из туристических компаний, зарегистрированная в Казахстане. Помимо Тюмени сотрудников на эту должность ищут в крупных городах соседнего государства.

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Жителей Тюмени приглашают работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. Вакансия размещена в базе сервиса HeadHunter. «Требуются хостес в ночные клубы Турции. Заработная плата — от 1 300 до 3 000 долларов на руки (от 98 до 226 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации — прим. URA.RU)», — говорится в тексте вакансии. От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы. График — с 22:30 до 05:30 утра. В объявлении не указан предпочитаемый пол будущих сотрудников. Желающим работать обещают полную безопасность, оформление рабочей визы и официальное трудоустройство. Жить предстоит в отеле с двухразовым питанием, за счет работодателя. Вакансию разместила одна из туристических компаний, зарегистрированная в Казахстане. Помимо Тюмени сотрудников на эту должность ищут в крупных городах соседнего государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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