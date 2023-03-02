Тюменцев зовут на работу в ночные клубы Турции

03 марта 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Турции тюменцам предлагают зарплату до 226 тысяч рублей в месяц Фото: Нина Калинина © URA.RU Жителей Тюмени приглашают работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. Вакансия размещена в базе сервиса HeadHunter. «Требуются хостес в ночные клубы Турции. Заработная плата — от 1 300 до 3 000 долларов на руки (от 98 до 226 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации — прим. URA.RU)», — говорится в тексте вакансии. От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы. График — с 22:30 до 05:30 утра. В объявлении не указан предпочитаемый пол будущих сотрудников. Желающим работать обещают полную безопасность, оформление рабочей визы и официальное трудоустройство. Жить предстоит в отеле с двухразовым питанием, за счет работодателя. Вакансию разместила одна из туристических компаний, зарегистрированная в Казахстане. Помимо Тюмени сотрудников на эту должность ищут в крупных городах соседнего государства.

Жителей Тюмени приглашают работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. Вакансия размещена в базе сервиса HeadHunter. «Требуются хостес в ночные клубы Турции. Заработная плата — от 1 300 до 3 000 долларов на руки (от 98 до 226 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации — прим. URA.RU)», — говорится в тексте вакансии. От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы. График — с 22:30 до 05:30 утра. В объявлении не указан предпочитаемый пол будущих сотрудников. Желающим работать обещают полную безопасность, оформление рабочей визы и официальное трудоустройство. Жить предстоит в отеле с двухразовым питанием, за счет работодателя. Вакансию разместила одна из туристических компаний, зарегистрированная в Казахстане. Помимо Тюмени сотрудников на эту должность ищут в крупных городах соседнего государства.