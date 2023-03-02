Тюменцев зовут на работу в ночные клубы Турции

Жителей Тюмени приглашают работать хостес в ночных клубах Турции, предлагая зарплату свыше 220 000 рублей. Вакансия размещена в базе сервиса HeadHunter.
«Требуются хостес в ночные клубы Турции. Заработная плата — от 1 300 до 3 000 долларов на руки (от 98 до 226 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ на момент публикации — прим. URA.RU)», — говорится в тексте вакансии.
От соискателей не требуют опыта работы, но нужны такие качества, как ответственность и адекватность. Среди обязанностей: встреча гостей и создание в клубах гостеприимной атмосферы. График — с 22:30 до 05:30 утра.
В объявлении не указан предпочитаемый пол будущих сотрудников. Желающим работать обещают полную безопасность, оформление рабочей визы и официальное трудоустройство. Жить предстоит в отеле с двухразовым питанием, за счет работодателя.
Вакансию разместила одна из туристических компаний, зарегистрированная в Казахстане. Помимо Тюмени сотрудников на эту должность ищут в крупных городах соседнего государства.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.