Иностранцев взяли под стражу за кражу товара из грузовиков на курганских трассах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иностранных граждан, воровавших товар из грузовиков, задержали и взяли под стражу в Курганской области. Об этом говорится на сайте УМВД по Курганской области.

«В феврале два водителя большегрузов из Томской и Владимирской областей обратились в полицию отдела „Шадринский“ с заявлении об украденном товаре», — указано в сообщении. Во время стоянки на ночной отдых у потерпевших разрезали тенты прицепов и украли вещи. По данному факту задержаны и взяты под стражу четверо фигурантов. Их взяли по горячим следам в Далматовском округе. Похищенные детские игрушки и обувь на сумму около полумиллиона рублей нашли в их автомобилях Газель и Volkswagen Passat.

Установлено, что четыре иностранных гражданина среднеазиатских республик по предварительному сговору проникали в грузовики и похищали товар. Они же оказались причастными к десяти преступлениям в Варгашинском, Далматовском, Лебяжьевском и Макушинском округах. У троих нарушителей выявлены проблемы с установленным сроком пребывания в России.

Украденные вещи подозреваемые продавали знакомыми или использовали сами. Во время обыска у них также изъяли микроволновые печи и машинки для стрижки волос. В тайниках найдены колеса от большегрузов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — кража. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до пяти лет.

В Газели подозреваемых полиция нашла украденный товар Фото: сайт УМВД по Курганской области

Дома у подозреваемых также нашли украденную обувь Фото: сайт УМВД по Курганской области