02 марта 2023

В Кургане запретили стоянку машин возле «ГиперСити» на один день

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Клипарт. Курган, гипер сити
Курганцам запретили парковать машины по ул. К. Мяготина на время фестиваля в «ГиперСити» Фото:

В Кургане 4 марта запретят парковать и останавливать машины по улице Коли Мяготина в районе торгового центра «ГиперСити». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспортных средств с 08:00 до 20:00 4 марта на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах по ул. К. Мяготина от здания №43 до путепровода по проспекту Конституции, включая кольцевое пересечение», — указано в документе. В перечисленных местах администрация также выставит запрещающие дорожные знаки.

По данным группы «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте», 4 марта в торговом центре состоится фестиваль «Весна в Кургане». Помимо конкурсов, показа весенней коллекции одежды и мастер-классов, в 15:00 состоится концерт группы «Винтаж».

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В Кургане 4 марта запретят парковать и останавливать машины по улице Коли Мяготина в районе торгового центра «ГиперСити». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспортных средств с 08:00 до 20:00 4 марта на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах по ул. К. Мяготина от здания №43 до путепровода по проспекту Конституции, включая кольцевое пересечение», — указано в документе. В перечисленных местах администрация также выставит запрещающие дорожные знаки. По данным группы «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте», 4 марта в торговом центре состоится фестиваль «Весна в Кургане». Помимо конкурсов, показа весенней коллекции одежды и мастер-классов, в 15:00 состоится концерт группы «Винтаж».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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