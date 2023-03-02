В Кургане запретили стоянку машин возле «ГиперСити» на один день

В Кургане 4 марта запретят парковать и останавливать машины по улице Коли Мяготина в районе торгового центра «ГиперСити». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.
«Запретить остановку и стоянку всех видов транспортных средств с 08:00 до 20:00 4 марта на обеих сторонах проезжей части и в парковочных карманах по ул. К. Мяготина от здания №43 до путепровода по проспекту Конституции, включая кольцевое пересечение», — указано в документе. В перечисленных местах администрация также выставит запрещающие дорожные знаки.
По данным группы «ГиперСити» в соцсети «ВКонтакте», 4 марта в торговом центре состоится фестиваль «Весна в Кургане». Помимо конкурсов, показа весенней коллекции одежды и мастер-классов, в 15:00 состоится концерт группы «Винтаж».
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