Десятки иностранных врачей и учителей приехали работать в Курганской область

В Курганскую область переехали работать десятки врачей и учителей из-за границы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2022 году в Курганскую область переехали работать несколько десятков врачей и учителей из-за границы. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«В прошлом году в регион прибыло 20 врачей и около 30 специалистов в области образования. Это учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования и воспитатели», — сказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехало больше сотни жителей СНГ. Большинство переехавших по программе переселения из Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Германии. Также сообщалось, что Курганская область стремительно теряет мигрантов. За прошлый год регион покинуло больше 20 тысяч иностранцев.