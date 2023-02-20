20 февраля 2023

Десятки иностранных врачей и учителей приехали работать в Курганской область

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, скорая помошь
В Курганскую область переехали работать десятки врачей и учителей из-за границы Фото:

В 2022 году в Курганскую область переехали работать несколько десятков врачей и учителей из-за границы. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«В прошлом году в регион прибыло 20 врачей и около 30 специалистов в области образования. Это учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования и воспитатели», — сказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехало больше сотни жителей СНГ. Большинство переехавших по программе переселения из Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Германии. Также сообщалось, что Курганская область стремительно теряет мигрантов. За прошлый год регион покинуло больше 20 тысяч иностранцев.

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В 2022 году в Курганскую область переехали работать несколько десятков врачей и учителей из-за границы. Об этом сообщили в УМВД России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «В прошлом году в регион прибыло 20 врачей и около 30 специалистов в области образования. Это учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования и воспитатели», — сказал врио начальника УВМ УМВД РФ по Курганской области Роман Кокорин. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область переехало больше сотни жителей СНГ. Большинство переехавших по программе переселения из Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Германии. Также сообщалось, что Курганская область стремительно теряет мигрантов. За прошлый год регион покинуло больше 20 тысяч иностранцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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