В ЯНАО потратят на соления для заключенных больше миллиона рублей

Всего планируется закупить 9000 килограмм солений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Управление ФСИН по ЯНАО объявило конкурс на закупку соленых огурцов и помидоров в рамках исполнения государственного оборонного заказа для нужд трех исправительных колоний в Лабытнанги и Харпе. Стоимость солений составит почти полтора миллиона рублей. Аукцион размещен на портале госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена контракта — 1 497 294,60 рублей. Наименование объекта закупки: овощи соленые (огурцы, томаты) в рамках государственного оборонного заказа для нужд учреждений подчиненных УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Количество поставляемого товара нетто: огурцы соленые ГОСТ — 4500 кг, томаты соленые ГОСТ — 4500 кг», — говорится в документах.

В материалах закупки указано, что поставка должна осуществляться в два этапа. Первый этап — с момента заключения контракта и до 04.04.2023 года, второй этап — с 01.06.2023 по 15.06.2023 года. При этом остаточный срок годности товара должен быть не менее пяти месяцев с даты поставки. Отгрузка солений силами поставщика будет осуществляться в исправительные колонии №3 и №18 поселка Харп и ИК-8 города Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что Управление ФСИН Тюменской области приобретет порошковые имитаторы наркотических и взрывчатых веществ с запахами кокаина, героина, каннабиса, тротила, гексогена и прочих. Данные вещества будут использовать для натаскивания служебных собак.