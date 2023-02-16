Тюменский УФСИН закупит порошок с запахом кокаина

Порошки закупят для тренировок служебных собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление ФСИН Тюменской области приобретет порошковые имитаторы наркотических и взрывчатых веществ с запахами кокаина, героина, каннабиса, тротила, гексогена и прочих. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

«Объект закупки: имитаторы запахов наркотических и взрывчатых веществ. Представляют собой порошковые композиции с добавлением ароматических добавок: героина, кокаина, амфетаминов, каннабиса, опия-сырца, тротила, гексогена, тетранитропентаэритрита (ТЭН), тетрила, октогена», — говорится в документах закупки.

Данные вещества будут использовать для натаскивания служебных собак. Благодаря им животные по запаху смогут обнаруживать «запрещенку». Товар поставят в колонию, где содержат заключенных, больных туберкулезом, для местной кинологической службы.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских колониях фиксируются случаи попыток передачи на территорию наркотиков. Так, в ИК-4 запрещенные вещества прятали в брюхе селедки, а в ИК-1 наркотики засунули в картошку. А иногда их для заключенных пытаются пронести даже сами сотрудники ведомства.