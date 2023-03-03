В Пермском крае ищут пропавшего мальчика. Фото

04 марта 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Пропавший подросток ушел из дома без шапки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Волонтеры объявили о поиске 12-летнего Дмитрия Никулина из Лысьвы, который ушел из дома 3 марта и не вернулся. Ориентировка опубликована на официальной странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок, 3 марта около 18:00 ушел из дома по ул. Железнодорожная в г. Лысьва в неизвестном направлении. Приметы: рост 150 см, большие карие глаза, короткие темные волосы. Был одет в темно-синюю куртку с зелеными вставками (куртка, возможно, не застегнута, сломана молния). На куртке капюшон. Джинсы синие, сапоги черные, футболка с рисунком „Микки Маус“. Он ушел из дома без головного убора», — указано в ориентировке. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС. Также можно связаться с волонтерами по телефонам 8-912-880-41-60 и 8-992-233-14-28. В Лысьве ищут 12-летнего мальчика, который ушел из дома без шапки Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей», «ВКонтакте»

Волонтеры объявили о поиске 12-летнего Дмитрия Никулина из Лысьвы, который ушел из дома 3 марта и не вернулся. Ориентировка опубликована на официальной странице поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей» в соцсети «ВКонтакте». «Пропал ребенок, 3 марта около 18:00 ушел из дома по ул. Железнодорожная в г. Лысьва в неизвестном направлении. Приметы: рост 150 см, большие карие глаза, короткие темные волосы. Был одет в темно-синюю куртку с зелеными вставками (куртка, возможно, не застегнута, сломана молния). На куртке капюшон. Джинсы синие, сапоги черные, футболка с рисунком „Микки Маус“. Он ушел из дома без головного убора», — указано в ориентировке. Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС. Также можно связаться с волонтерами по телефонам 8-912-880-41-60 и 8-992-233-14-28.