Baza: беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

04 марта 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

БПЛА атаковал нефтепровод в Белгородской области (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Объект принадлежит компании «Транснефть». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода „Транснефть-дружба“ в Белгородской области», — говорится в сообщении канала. Там добавили, что в результате столкновения БПЛА с пустым резервуаром в нем образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Объект принадлежит компании «Транснефть». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода „Транснефть-дружба“ в Белгородской области», — говорится в сообщении канала. Там добавили, что в результате столкновения БПЛА с пустым резервуаром в нем образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент выхода публикации комментариев не поступило.