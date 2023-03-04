Baza: беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
БПЛА атаковал нефтепровод в Белгородской области (архивное фото) Фото:

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Объект принадлежит компании «Транснефть». Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода „Транснефть-дружба“ в Белгородской области», — говорится в сообщении канала. Там добавили, что в результате столкновения БПЛА с пустым резервуаром в нем образовалась дыра площадью 1 квадратный метр.

URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны Украины, атаковал подстанцию нефтепровода в Белгородской области. Объект принадлежит компании «Транснефть». Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода „Транснефть-дружба“ в Белгородской области», — говорится в сообщении канала. Там добавили, что в результате столкновения БПЛА с пустым резервуаром в нем образовалась дыра площадью 1 квадратный метр. URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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