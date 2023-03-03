03 марта 2023

Курганское правительство даст деньги на покупку новых автобусов для транспортной реформы

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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
Перевозчикам компенсируют затраты на покупку новых автобусов Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Правительство Курганской области даст мэрии деньги на возмещение части затрат перевозчикам, которые купят новые автобусы в рамках транспортной реформы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Средства выделяются с целью обновления парка подвижного состава. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представления документов принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении», — указано в документе.

Размер запрашиваемой субсидии муниципалитеты должны указать в заявлении. Выделенные средства не могут быть использованы на другие цели. За это несут ответственность органы местного самоуправления. В документе также указано, что остаток субсидии возвратится в областной бюджет. Проконтролируют процесс департамент и органы финансового контроля Курганской области.

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Правительство Курганской области даст мэрии деньги на возмещение части затрат перевозчикам, которые купят новые автобусы в рамках транспортной реформы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Средства выделяются с целью обновления парка подвижного состава. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представления документов принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении», — указано в документе. Размер запрашиваемой субсидии муниципалитеты должны указать в заявлении. Выделенные средства не могут быть использованы на другие цели. За это несут ответственность органы местного самоуправления. В документе также указано, что остаток субсидии возвратится в областной бюджет. Проконтролируют процесс департамент и органы финансового контроля Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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