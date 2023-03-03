Курганское правительство даст деньги на покупку новых автобусов для транспортной реформы

Перевозчикам компенсируют затраты на покупку новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Правительство Курганской области даст мэрии деньги на возмещение части затрат перевозчикам, которые купят новые автобусы в рамках транспортной реформы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Средства выделяются с целью обновления парка подвижного состава. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока представления документов принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении», — указано в документе.

Размер запрашиваемой субсидии муниципалитеты должны указать в заявлении. Выделенные средства не могут быть использованы на другие цели. За это несут ответственность органы местного самоуправления. В документе также указано, что остаток субсидии возвратится в областной бюджет. Проконтролируют процесс департамент и органы финансового контроля Курганской области.