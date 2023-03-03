В Перми скоропостижно скончалась известная в городе журналистка

В Перми скоропостижно скончалась журналист Маргарита Неугодова. Последние годы она работала в пресс-службе Пермской краевой филармонии.
«На 56-м году скоропостижно скончалась Маргарита Федоровна Неугодова, член Союза журналистов России, специалист пресс-службы Пермской государственной филармонии. У нее остановилось сердце», — сообщили в пермской краевой организации Союза журналистов России.
Маргарита Неугодова работала в сфере медиакоммуникаций более 30 лет. Была журналистом в газетах «Пермские новости», «Губернские вести», редактором пермского приложения газеты «Советский спорт», обозревателем изданий «Звезда», «АиФ — Прикамье» и «Московский комсомолец в Перми». Последние годы, работая в Пермской краевой филармонии, она много внимания уделяла освещению новостей в сфере культуры и искусства. Прощание с ней состоится 6 марта в Доме журналиста (ул. Сибирская, 8) с 11:00 до 12:30.
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