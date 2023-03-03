В Перми скоропостижно скончалась известная в городе журналистка

В Перми в 55 лет скончалась журналистка Маргарита Неугодова

04 марта 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Маргарита Неугодова работала пресс-секретарем Пермской краевой филармонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми скоропостижно скончалась журналист Маргарита Неугодова. Последние годы она работала в пресс-службе Пермской краевой филармонии. «На 56-м году скоропостижно скончалась Маргарита Федоровна Неугодова, член Союза журналистов России, специалист пресс-службы Пермской государственной филармонии. У нее остановилось сердце», — сообщили в пермской краевой организации Союза журналистов России. Маргарита Неугодова работала в сфере медиакоммуникаций более 30 лет. Была журналистом в газетах «Пермские новости», «Губернские вести», редактором пермского приложения газеты «Советский спорт», обозревателем изданий «Звезда», «АиФ — Прикамье» и «Московский комсомолец в Перми». Последние годы, работая в Пермской краевой филармонии, она много внимания уделяла освещению новостей в сфере культуры и искусства. Прощание с ней состоится 6 марта в Доме журналиста (ул. Сибирская, 8) с 11:00 до 12:30.

В Перми скоропостижно скончалась журналист Маргарита Неугодова. Последние годы она работала в пресс-службе Пермской краевой филармонии. «На 56-м году скоропостижно скончалась Маргарита Федоровна Неугодова, член Союза журналистов России, специалист пресс-службы Пермской государственной филармонии. У нее остановилось сердце», — сообщили в пермской краевой организации Союза журналистов России. Маргарита Неугодова работала в сфере медиакоммуникаций более 30 лет. Была журналистом в газетах «Пермские новости», «Губернские вести», редактором пермского приложения газеты «Советский спорт», обозревателем изданий «Звезда», «АиФ — Прикамье» и «Московский комсомолец в Перми». Последние годы, работая в Пермской краевой филармонии, она много внимания уделяла освещению новостей в сфере культуры и искусства. Прощание с ней состоится 6 марта в Доме журналиста (ул. Сибирская, 8) с 11:00 до 12:30.