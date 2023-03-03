Пьяный курганец избил полицейского и сел на несколько лет

Курганца осудили на два года за нападение на полицейского

04 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Полицейский пытался доставить курганца в отдел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Теперь его осудили и лишили свободы на два года, сообщили в Следственном управлении СК по региону. «В ходе патрулирования сотрудниками полиции на улице Зеленая в Кургане был обнаружен мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, курганцу было предложено проехать в отдел полиции. Однако выполнить законные требования правоохранителей обвиняемый отказался, после чего применил физическую силу к одному из полицейских», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности. Также сообщается, что он был освобожден из мест лишения свободы в мае 2021 года. Сейчас его осудили на срок в два года в исправительной колонии строгого режима.

Курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Теперь его осудили и лишили свободы на два года, сообщили в Следственном управлении СК по региону. «В ходе патрулирования сотрудниками полиции на улице Зеленая в Кургане был обнаружен мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, курганцу было предложено проехать в отдел полиции. Однако выполнить законные требования правоохранителей обвиняемый отказался, после чего применил физическую силу к одному из полицейских», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности. Также сообщается, что он был освобожден из мест лишения свободы в мае 2021 года. Сейчас его осудили на срок в два года в исправительной колонии строгого режима.