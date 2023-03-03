03 марта 2023

Пьяный курганец избил полицейского и сел на несколько лет

Курганца осудили на два года за нападение на полицейского
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, полицейский
Полицейский пытался доставить курганца в отдел Фото:

Курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Теперь его осудили и лишили свободы на два года, сообщили в Следственном управлении СК по региону.

«В ходе патрулирования сотрудниками полиции на улице Зеленая в Кургане был обнаружен мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, курганцу было предложено проехать в отдел полиции. Однако выполнить законные требования правоохранителей обвиняемый отказался, после чего применил физическую силу к одному из полицейских», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности. Также сообщается, что он был освобожден из мест лишения свободы в мае 2021 года. Сейчас его осудили на срок в два года в исправительной колонии строгого режима.

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Курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Теперь его осудили и лишили свободы на два года, сообщили в Следственном управлении СК по региону. «В ходе патрулирования сотрудниками полиции на улице Зеленая в Кургане был обнаружен мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В связи с совершением административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, курганцу было предложено проехать в отдел полиции. Однако выполнить законные требования правоохранителей обвиняемый отказался, после чего применил физическую силу к одному из полицейских», — указано на сайте СУ СК РФ по Курганской области. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности. Также сообщается, что он был освобожден из мест лишения свободы в мае 2021 года. Сейчас его осудили на срок в два года в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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