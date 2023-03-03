Хоккейным турниром отметили годовщину создания легендарного подразделения «Альфа» его свердловские ветераны. Об этом URA.RU рассказал сенатор РФ от Свердловской области, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий.
«Сегодня провели традиционный хоккейный турнир посвященный дате создания «Альфы» и памяти ветерана подразделения Александра Гуменюка. В соревновании приняли участие свердловские ветераны спецподразделения, ученики и выпускники школы № 97 имени Гуменюка, а также команда представителей центра «Микрохирургия глаза», — сообщил Шептий.
Сенатор отметил, что дружеский хоккейный турнир — отдых для души и позитивный повод встретиться друзьям и коллегам. «Встречу сопровождала атмосфера единства уральцев разного возраста и профессий, людей которые являются подлинной опорой России в непростое для страны время», — рассказал Шептий.
В соревновании в этот раз первое место взяли ветераны подразделения. Второе место у школы № 97, замкнула таблицу команда «Микрохирургии глаза».
Особую роль ветеранов «Альфы» Виктор Шептий отметил в шефстве над школой № 97, которая носит имя бойца подразделения, погибшего при исполнении служебного задания, Александра Гуменюка. «В учебном заведении регулярно проводятся мероприятия по военной подготовке и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, зарницы и торжественные линейки», — добавил сенатор.
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