Свердловские ветераны «Альфы» отметили годовщину создания отряда спортивным соревнованием. Фото

В Екатеринбурге прошел хоккейный турнир, посвященный годовщине подразделения «Альфа»

04 марта 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Ветераны «Альфы» заняли первое место на турнире Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Хоккейным турниром отметили годовщину создания легендарного подразделения «Альфа» его свердловские ветераны. Об этом URA.RU рассказал сенатор РФ от Свердловской области, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий. «Сегодня провели традиционный хоккейный турнир посвященный дате создания «Альфы» и памяти ветерана подразделения Александра Гуменюка. В соревновании приняли участие свердловские ветераны спецподразделения, ученики и выпускники школы № 97 имени Гуменюка, а также команда представителей центра «Микрохирургия глаза», — сообщил Шептий. Сенатор отметил, что дружеский хоккейный турнир — отдых для души и позитивный повод встретиться друзьям и коллегам. «Встречу сопровождала атмосфера единства уральцев разного возраста и профессий, людей которые являются подлинной опорой России в непростое для страны время», — рассказал Шептий. В соревновании в этот раз первое место взяли ветераны подразделения. Второе место у школы № 97, замкнула таблицу команда «Микрохирургии глаза». Особую роль ветеранов «Альфы» Виктор Шептий отметил в шефстве над школой № 97, которая носит имя бойца подразделения, погибшего при исполнении служебного задания, Александра Гуменюка. «В учебном заведении регулярно проводятся мероприятия по военной подготовке и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, зарницы и торжественные линейки», — добавил сенатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хоккейным турниром отметили годовщину создания легендарного подразделения «Альфа» его свердловские ветераны. Об этом URA.RU рассказал сенатор РФ от Свердловской области, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий. «Сегодня провели традиционный хоккейный турнир посвященный дате создания «Альфы» и памяти ветерана подразделения Александра Гуменюка. В соревновании приняли участие свердловские ветераны спецподразделения, ученики и выпускники школы № 97 имени Гуменюка, а также команда представителей центра «Микрохирургия глаза», — сообщил Шептий. Сенатор отметил, что дружеский хоккейный турнир — отдых для души и позитивный повод встретиться друзьям и коллегам. «Встречу сопровождала атмосфера единства уральцев разного возраста и профессий, людей которые являются подлинной опорой России в непростое для страны время», — рассказал Шептий. В соревновании в этот раз первое место взяли ветераны подразделения. Второе место у школы № 97, замкнула таблицу команда «Микрохирургии глаза». Особую роль ветеранов «Альфы» Виктор Шептий отметил в шефстве над школой № 97, которая носит имя бойца подразделения, погибшего при исполнении служебного задания, Александра Гуменюка. «В учебном заведении регулярно проводятся мероприятия по военной подготовке и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, зарницы и торжественные линейки», — добавил сенатор.