Мальчик из Брянской области рассказал, как получил ранение в ходе атаки украинской ДРГ

Мальчик Федор из Брянской области рассказал о дне, когда получил ранение в результате атаки украинских диверсантов. По его словам, он даже не успел понять, как был ранен. Таем не менее мальчик сказал, что сейчас чувствует себя нормально.
«Все (атака украинских диверсантов — прим. URA.RU) было так резко, даже ничего не понял. Когда добежали за дома, я начал снимать куртку и увидел, что там дырка, и кровь пошла», — сказал Федор. Его слова приводят «Известия». Также он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. В больнице он сидит в телефоне и читает книги.
Федор был ранен в результате атаки украинской диверсионной разведывательной группы в Брянской области 2 марта. Тогда мальчик помог двум девочкам укрыться от обстрела украинцев. После происшествия он проводил их в безопасное место и отправился в больницу. Писатель Платон Беседин заявил, что такие люди, как Федор, должны стать «лицами новых поколений в России», передает телеканал 360.
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Мальчик Федор из Брянской области рассказал о дне, когда получил ранение в результате атаки украинских диверсантов. По его словам, он даже не успел понять, как был ранен. Таем не менее мальчик сказал, что сейчас чувствует себя нормально. «Все (атака украинских диверсантов — прим. URA.RU) было так резко, даже ничего не понял. Когда добежали за дома, я начал снимать куртку и увидел, что там дырка, и кровь пошла», — сказал Федор. Его слова приводят «Известия». Также он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. В больнице он сидит в телефоне и читает книги. Федор был ранен в результате атаки украинской диверсионной разведывательной группы в Брянской области 2 марта. Тогда мальчик помог двум девочкам укрыться от обстрела украинцев. После происшествия он проводил их в безопасное место и отправился в больницу. Писатель Платон Беседин заявил, что такие люди, как Федор, должны стать «лицами новых поколений в России», передает телеканал 360.