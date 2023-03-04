Мальчик из Брянской области рассказал, как получил ранение в ходе атаки украинской ДРГ

Пострадавший при диверсии в Брянской области мальчик заявил, что не понял, как получил ранение

04 марта 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Федор заявил, что что сейчас чувствует себя нормально Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Мальчик Федор из Брянской области рассказал о дне, когда получил ранение в результате атаки украинских диверсантов. По его словам, он даже не успел понять, как был ранен. Таем не менее мальчик сказал, что сейчас чувствует себя нормально. «Все (атака украинских диверсантов — прим. URA.RU) было так резко, даже ничего не понял. Когда добежали за дома, я начал снимать куртку и увидел, что там дырка, и кровь пошла», — сказал Федор. Его слова приводят «Известия». Также он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. В больнице он сидит в телефоне и читает книги. Федор был ранен в результате атаки украинской диверсионной разведывательной группы в Брянской области 2 марта. Тогда мальчик помог двум девочкам укрыться от обстрела украинцев. После происшествия он проводил их в безопасное место и отправился в больницу. Писатель Платон Беседин заявил, что такие люди, как Федор, должны стать «лицами новых поколений в России», передает телеканал 360.

Мальчик Федор из Брянской области рассказал о дне, когда получил ранение в результате атаки украинских диверсантов. По его словам, он даже не успел понять, как был ранен. Таем не менее мальчик сказал, что сейчас чувствует себя нормально. «Все (атака украинских диверсантов — прим. URA.RU) было так резко, даже ничего не понял. Когда добежали за дома, я начал снимать куртку и увидел, что там дырка, и кровь пошла», — сказал Федор. Его слова приводят «Известия». Также он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. В больнице он сидит в телефоне и читает книги. Федор был ранен в результате атаки украинской диверсионной разведывательной группы в Брянской области 2 марта. Тогда мальчик помог двум девочкам укрыться от обстрела украинцев. После происшествия он проводил их в безопасное место и отправился в больницу. Писатель Платон Беседин заявил, что такие люди, как Федор, должны стать «лицами новых поколений в России», передает телеканал 360.