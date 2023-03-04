Инфекционист перечислил прививки, которые нужно сделать перед началом летнего сезона

Инфекционист Малышев: перед летним сезоном россиянам нужно привиться от клещевого энцефалита

05 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Россияне могут обратиться в Санэпиднадзор для получения информация об актуальных прививках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне, живущие на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита должны привиться перед началом летнего сезона. А туристам, которые собираются посетить тропические страны необходимо поставить вакцину от гепатита А. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Все зависит от того, кто куда собирается и кто где живет. На тех территориях, где есть клещи, которые переносят вирусы клещевого энцефалита, надо от него привиться. Кто собирается поехать в центральные области Сибири, на Дальний Восток, должны привиться. Тот, кто собирается на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, то нужно привиться от гепатита А», — сказал Николай Малышев. Специалист подчеркнул, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций. «Если люди куда-то собираются уезжать, то в Санэпиднадзоре надо узнать, что делается на той территории. У них эти данные есть. Кроме вакцинации надо еще помнить, что при походе в лес надо соответствующим образом одеваться, чтобы клещи не покусали, чтобы комары лишний раз не укусили», — заключил инфекционист.

Россияне, живущие на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита должны привиться перед началом летнего сезона. А туристам, которые собираются посетить тропические страны необходимо поставить вакцину от гепатита А. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Все зависит от того, кто куда собирается и кто где живет. На тех территориях, где есть клещи, которые переносят вирусы клещевого энцефалита, надо от него привиться. Кто собирается поехать в центральные области Сибири, на Дальний Восток, должны привиться. Тот, кто собирается на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, то нужно привиться от гепатита А», — сказал Николай Малышев. Специалист подчеркнул, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций. «Если люди куда-то собираются уезжать, то в Санэпиднадзоре надо узнать, что делается на той территории. У них эти данные есть. Кроме вакцинации надо еще помнить, что при походе в лес надо соответствующим образом одеваться, чтобы клещи не покусали, чтобы комары лишний раз не укусили», — заключил инфекционист.