04 марта 2023

Число погибших от землетрясения в Турции превысило 45 тысяч

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С момента первого землетрясения прошло более 13 тысяч подземных толчков Фото:
новость из сюжета
В Турции прошли мощные землетрясения

Количество жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — заявил Сойлу в эфире телеканала ТРТ.

По словам главы полиции Турции, с момента первых толчков в стране зафиксированы еще более 13 тысяч землетрясений. В результате активности земли разрушены 26 300 зданий. Обследованы к настоящему моменту 26 032 строений, в них проведены поисково-спасательные операции.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира.

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Количество жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу. «Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — заявил Сойлу в эфире телеканала ТРТ. По словам главы полиции Турции, с момента первых толчков в стране зафиксированы еще более 13 тысяч землетрясений. В результате активности земли разрушены 26 300 зданий. Обследованы к настоящему моменту 26 032 строений, в них проведены поисково-спасательные операции. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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