Число погибших от землетрясения в Турции превысило 45 тысяч

Количество жертв землетрясений в Турции превысило 45 тысяч человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
«Число жертв возросло до 45 968. Из них 4 267 — это граждане Сирии», — заявил Сойлу в эфире телеканала ТРТ.
По словам главы полиции Турции, с момента первых толчков в стране зафиксированы еще более 13 тысяч землетрясений. В результате активности земли разрушены 26 300 зданий. Обследованы к настоящему моменту 26 032 строений, в них проведены поисково-спасательные операции.
Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!