Трамп заявил о готовности решить конфликт на Украине в течение 24 часов

Экс-президент США Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток в случае победы на выборах

05 марта 2023 в 04:21 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что у него есть план по урегулированию конфликта на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершить конфликт на Украине возможно за 24 часа. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что в случае его переизбрания «это не составит труда». «Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», — передает слова Дональда Трампа американский телеканал Fox News . При этом бывший президент США не стал раскрывать свой план по урегулированию конфликта, сославшись, что в случае разглашения потеряет возможность осуществить задуманное. «Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Этот конфликт должен разрешиться за сутки», — добавил Дональд Трамп. Ранее URA.RU передавало слова бывшего лидера США, что продолжающееся оказание финансовой поддержки Киеву только оттягивает разрешение конфликта на Украине. По его мнению, необходимо немедленно прекратить оказывать помощь киевским властям. При этом более половины американцев готовы отдать свой голос на президентских выборах 2024 года за Трампа, добавляет телеканал 360. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Завершить конфликт на Украине возможно за 24 часа. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что в случае его переизбрания «это не составит труда». «Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать», — передает слова Дональда Трампа американский телеканал Fox News. При этом бывший президент США не стал раскрывать свой план по урегулированию конфликта, сославшись, что в случае разглашения потеряет возможность осуществить задуманное. «Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Этот конфликт должен разрешиться за сутки», — добавил Дональд Трамп. Ранее URA.RU передавало слова бывшего лидера США, что продолжающееся оказание финансовой поддержки Киеву только оттягивает разрешение конфликта на Украине. По его мнению, необходимо немедленно прекратить оказывать помощь киевским властям. При этом более половины американцев готовы отдать свой голос на президентских выборах 2024 года за Трампа, добавляет телеканал 360. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.