Какие льготы для бизнеса существуют и появятся в 2023 году. Инфографика

06 марта 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Турбизнес получит возможность на льготный режим налогообложения Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Государство различными льготами и мерами поддержки старается помогать российским предпринимателям в ведении бизнеса. URA.RU собрало различные пункты поддержки для бизнеса, которые будут действовать в 2023 году. Льготы по страховым взносам В 2023 году есть три группы льготников по страховым взносам: IT-компании, субъекты малого и среднего предпринимательства и компании, которые платят членам экипажей судов. Для организаций и ИП, занятых в сфере IT, предусмотрены самые большие льготы. Льготный единый тариф страховых взносов с 2023 года для них — 7,6%. Такие льготы для IT-компаний являются бессрочными. Для малого и среднего бизнеса по оплате страховых взносов предоставляется льготная ставка в 15%. Она действует с 2023 года и также является бессрочной. Фото: инфографика URA.RU Налоговые льготы Субъекты туристического бизнеса будут пользоваться льготным режимом налогообложения в 0% НДС. Условия программы определены в ФЗ-67 . Также остальному бизнесу предоставляются пониженные пени, которые будут начисляться по 1/300 ставки Центрального Банка за весь период просрочки. До конца 2023 года можно будет воспользоваться ускоренным возмещением НДС без предоставления банковской гарантии или поручительства. Еще одной мерой поддержки является нулевая ставка налога для впервые зарегистрированных ИП из производственной, социальной и научной сферы. Фото: инфографика URA.RU Новость по теме Какие налоги нужно заплатить в 2023 году. Инфографика Мораторий на проверки бизнеса Мораторий Минэкономразвития на отсрочку валютных и плановых неналоговых проверок был продлен на 2023 год. Плановые налоговые проверки пройдут в обычном порядке. Мораторий не будет касаться предприятий из групп высокого и чрезвычайно высокого риска. При этом проверки могут проходить в ответ на жалобы клиентов или сотрудников. В рамках моратория проводятся профилактические визиты ведомств, по результатам которых, в случае нарушений, вместо штрафов выписываются предписания по устранению недочетов. Фото: инфографика URA.RU Помощь от государства на открытие и развитие бизнеса Начинающие предприниматели имеют возможность получить деньги от государства на открытие и развитие бизнеса. Для получения средств необходимо заключить социальный контракт. При выдаче денег на предпринимательскую деятельность контракт заключается на год. Получить такую помощь имеют право граждане, находящиеся в разном трудовом статусе: работающие официально по договору, самозанятые, безработные и индивидуальные предприниматели. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государство различными льготами и мерами поддержки старается помогать российским предпринимателям в ведении бизнеса. URA.RU собрало различные пункты поддержки для бизнеса, которые будут действовать в 2023 году. В 2023 году есть три группы льготников по страховым взносам: IT-компании, субъекты малого и среднего предпринимательства и компании, которые платят членам экипажей судов. Для организаций и ИП, занятых в сфере IT, предусмотрены самые большие льготы. Льготный единый тариф страховых взносов с 2023 года для них — 7,6%. Такие льготы для IT-компаний являются бессрочными. Для малого и среднего бизнеса по оплате страховых взносов предоставляется льготная ставка в 15%. Она действует с 2023 года и также является бессрочной. Субъекты туристического бизнеса будут пользоваться льготным режимом налогообложения в 0% НДС. Условия программы определены в ФЗ-67. Также остальному бизнесу предоставляются пониженные пени, которые будут начисляться по 1/300 ставки Центрального Банка за весь период просрочки. До конца 2023 года можно будет воспользоваться ускоренным возмещением НДС без предоставления банковской гарантии или поручительства. Еще одной мерой поддержки является нулевая ставка налога для впервые зарегистрированных ИП из производственной, социальной и научной сферы. Мораторий Минэкономразвития на отсрочку валютных и плановых неналоговых проверок был продлен на 2023 год. Плановые налоговые проверки пройдут в обычном порядке. Мораторий не будет касаться предприятий из групп высокого и чрезвычайно высокого риска. При этом проверки могут проходить в ответ на жалобы клиентов или сотрудников. В рамках моратория проводятся профилактические визиты ведомств, по результатам которых, в случае нарушений, вместо штрафов выписываются предписания по устранению недочетов. Начинающие предприниматели имеют возможность получить деньги от государства на открытие и развитие бизнеса. Для получения средств необходимо заключить социальный контракт. При выдаче денег на предпринимательскую деятельность контракт заключается на год. Получить такую помощь имеют право граждане, находящиеся в разном трудовом статусе: работающие официально по договору, самозанятые, безработные и индивидуальные предприниматели.