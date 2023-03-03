Какие налоги нужно заплатить в 2023 году

С 2023 года для налогоплательщиков в России действует единый налоговый платеж (ЕНП). Закон о введении ЕНП был принят в июне 2022 года. Госдума упростила процесс оплаты налогов, исключив необходимость указывать множество разных реквизитов по всем видам взносов. Об этом и других изменениях URA.RU рассказывает в своем материале.
Что такое единый налоговый платеж (ЕНП)
ЕНП — это новый порядок расчетов налогов. Раньше для оплаты налогов было необходимо заполнить несколько разных платежных поручений. Теперь практически все налоги и сборы нужно будет заплатить единым платежом: в платежке потребуется только указать сумму и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). Все деньги поступят на единый налоговый счет (ЕНС), который автоматический откроют в Федеральном казначействе, а налоговые органы сами распределят общую сумму по нужным направлениям. Эта система поможет избежать как долгов, так и переплат. В тестовом режиме на новый порядок можно было перейти с июля 2022 года, теперь он обязателен для всех.
Какие налоги нужно платить физическим лицам в 2023 году
- Налог на вклады. Он рассчитывается банком.
- Налог на облигации. Рассчитывается брокером.
- Подоходный налог. Его оплачивает работодатель.
- Налог от продажи и сдачи жилья. Прибыль от продажи и сдачи жилья облагается НДФЛ.
- Налог от доходов за пределами РФ. Прибыль нужно задекларировать самостоятельно, она также облагается НДФЛ.
- Налог на имущество. Начисляется автоматически федеральной налоговой службой (ФНС).
- Земельный. Налог рассчитывается ФНС автоматически, кадастровая стоимость земли умножается на налоговую ставку.
- Транспортный. Автоматически начисляется ФНС на все виды транспорта: на автомобили, автобусы, самолеты, яхты, снегоходы и любые другие виды транспорта.
Какие налоги нужно платить юридическим лицам в 2023 году
- Налог на прибыль. Его платят все юридические лица, зарегистрированные в России, независимо от того, где получена прибыль.
- Налог на добавленную стоимость. Рассчитывается на всех этапах производства и продажи товаров.
- Налог на имущество. Рассчитывается на все имущество, которое принадлежит предприятию.
Какие налоги можно будет вносить единым платежом
- Налог на прибыль;
- НДС;
- НДФЛ;
- Страховые взносы;
- Налог на имущество;
- Земельный налог;
- Транспортный налог.
Когда и как платить ЕНП в 2023 году
Установлено единое расчетное число — 28-е. Раньше оплату нужно было вносить до 25-го. Периодичность оплат не изменилась: налоги могут быть ежемесячными или ежеквартальными. Специально переходить на новую систему не нужно, единый счет будет создан автоматически. Платежное поручение можно будет создать на сайте налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика. В нем необходимо указать только сумму платежа и ИНН.
Как платить НДФЛ в 2023 году
- Продажа или сдача недвижимости. Декларацию нужно подать самостоятельно. Для резидентов РФ он составит 13%, а для нерезидентов — 30%.
- Получение дохода за границей. Составляет 13%, им облагается заработок от зарубежных компаний, продажа или сдача недвижимости в других странах, а также любые другие выплаты, поступившие из-за рубежа.
- Выигрыш в лотерею или казино. Налогом в 13% облагаются выигрыши больше 4000 рублей.
- Реализация товаров. Его не нужно уплачивать, если товар был продан дешевле, чем куплен, если он стоил дешевле 250 тысяч и был в использовании хотя бы три года.
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