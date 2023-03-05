В Госдуме назвали причину частых проявлений подростковой жестокости

Депутат Госдумы Останина: причиной подростковой жестокости является невнимание общества

06 марта 2023 в 05:04 Размер текста - 17 +

Общество перестало обращать внимание на подростков, считает Нина Останина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участившая подростковая жестокость связана с тем, что общество стало меньше уделять внимание тому, чем духовно обогащаются дети. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Я сама педагог по образования и прекрасно отдаю себе отчет, что подростковая самоорганизация не результат особенности психики детей этого возраста. Это результат невнимания общества в широком смысле этого слова. Начиная от школы, родительского сообщества, всего общественного пространства за тем, чем питаются наши дети духовно», — сказал Нина Останина. «Мне очень хочется понять, с одной стороны, поиск справедливости, который всегда был свойственен детям этого возраста. С другой стороны время сейчас само обострило эти проблемы, которые стоят перед страной. Не только ведь мы, взрослые, задумываемся, что происходит. Ребята тоже ищут жизненные смыслы», — добавила собеседница агентства. Ранее в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани начались задержания подростков, называющих себя «ЧВК Редан». Эта молодежная субкультура появилась из анимэ. Также появились противники «Редан», поэтому между представителями разных субкультур происходят унижения и потасовки.

Участившая подростковая жестокость связана с тем, что общество стало меньше уделять внимание тому, чем духовно обогащаются дети. Об этом в разговоре с URA.RU заявила глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Я сама педагог по образования и прекрасно отдаю себе отчет, что подростковая самоорганизация не результат особенности психики детей этого возраста. Это результат невнимания общества в широком смысле этого слова. Начиная от школы, родительского сообщества, всего общественного пространства за тем, чем питаются наши дети духовно», — сказал Нина Останина. «Мне очень хочется понять, с одной стороны, поиск справедливости, который всегда был свойственен детям этого возраста. С другой стороны время сейчас само обострило эти проблемы, которые стоят перед страной. Не только ведь мы, взрослые, задумываемся, что происходит. Ребята тоже ищут жизненные смыслы», — добавила собеседница агентства. Ранее в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Казани начались задержания подростков, называющих себя «ЧВК Редан». Эта молодежная субкультура появилась из анимэ. Также появились противники «Редан», поэтому между представителями разных субкультур происходят унижения и потасовки.