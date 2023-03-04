В Кизеловском округе (Пермский край) выставили на продажу осколки неизвестной породы, которая обладает магнитными свойствами. Такое объявление опубликовано на популярном сайте продаж.
«Нашел в грунте неведомую штуку. Некоторые куски магнитятся, другие нет. Какие-то магнитятся только с одной стороны, на некоторых кусках проступает ржавчина», — написал автор сообщения. Указанная цена находки: три млн рублей. Владелец согласен на торг.
О том, что житель в прикамской столице во время похода на рыбалку сделал необычную находку, URA.RU писало ранее. В поле в районе села Усть-Качка он обнаружил осколки камня, который может являться метеоритом. Тогда среди доказательств космического происхождения породы мужчина назвал неправильную форму объекта, наличие следов плавления и кратера в месте обнаружения. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Прикамье продавали кусок метеорита за 1,5 млн рублей. В описании продавец указывал, что кусок космического тела был найден в Нытвенском районе.
Пермяк нашел неизвестную породу в грунте
Фото: сайт Avito
По словам владельца, куски породы обладают магнитными свойствами
В Кизеловском округе (Пермский край) выставили на продажу осколки неизвестной породы, которая обладает магнитными свойствами. Такое объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Нашел в грунте неведомую штуку. Некоторые куски магнитятся, другие нет. Какие-то магнитятся только с одной стороны, на некоторых кусках проступает ржавчина», — написал автор сообщения. Указанная цена находки: три млн рублей. Владелец согласен на торг. О том, что житель в прикамской столице во время похода на рыбалку сделал необычную находку, URA.RU писало ранее. В поле в районе села Усть-Качка он обнаружил осколки камня, который может являться метеоритом. Тогда среди доказательств космического происхождения породы мужчина назвал неправильную форму объекта, наличие следов плавления и кратера в месте обнаружения. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Прикамье продавали кусок метеорита за 1,5 млн рублей. В описании продавец указывал, что кусок космического тела был найден в Нытвенском районе.