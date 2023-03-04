04 марта 2023
03 марта 2023

Пермяк за три млн рублей продает куски неизвестной породы с магнитными свойствами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Недостроенная телебашня. Екатеринбург, осколки, камни, поражающий элемент
Владелец обнаружил породу, происхождение которой не в силах объяснить (архивное фото) Фото:

В Кизеловском округе (Пермский край) выставили на продажу осколки неизвестной породы, которая обладает магнитными свойствами. Такое объявление опубликовано на популярном сайте продаж.

«Нашел в грунте неведомую штуку. Некоторые куски магнитятся, другие нет. Какие-то магнитятся только с одной стороны, на некоторых кусках проступает ржавчина», — написал автор сообщения. Указанная цена находки: три млн рублей. Владелец согласен на торг.

О том, что житель в прикамской столице во время похода на рыбалку сделал необычную находку, URA.RU писало ранее. В поле в районе села Усть-Качка он обнаружил осколки камня, который может являться метеоритом. Тогда среди доказательств космического происхождения породы мужчина назвал неправильную форму объекта, наличие следов плавления и кратера в месте обнаружения. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Прикамье продавали кусок метеорита за 1,5 млн рублей. В описании продавец указывал, что кусок космического тела был найден в Нытвенском районе.

Пермяк нашел неизвестную породу в грунте
Фото:
По словам владельца, куски породы обладают магнитными свойствами
Фото:

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В Кизеловском округе (Пермский край) выставили на продажу осколки неизвестной породы, которая обладает магнитными свойствами. Такое объявление опубликовано на популярном сайте продаж. «Нашел в грунте неведомую штуку. Некоторые куски магнитятся, другие нет. Какие-то магнитятся только с одной стороны, на некоторых кусках проступает ржавчина», — написал автор сообщения. Указанная цена находки: три млн рублей. Владелец согласен на торг. О том, что житель в прикамской столице во время похода на рыбалку сделал необычную находку, URA.RU писало ранее. В поле в районе села Усть-Качка он обнаружил осколки камня, который может являться метеоритом. Тогда среди доказательств космического происхождения породы мужчина назвал неправильную форму объекта, наличие следов плавления и кратера в месте обнаружения. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Прикамье продавали кусок метеорита за 1,5 млн рублей. В описании продавец указывал, что кусок космического тела был найден в Нытвенском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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