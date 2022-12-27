Неземное происхождение камня может подтвердить специальная экспертиза Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Перми во время похода на рыбалку сделал необычную находку. В поле в районе села Усть-Качка пермяк обнаружил осколки камня, который может являться метеоритом. Его владелец рассказал URA.RU, что готов продать все найденные обломки за три миллиона рублей.

«Думаю, что это действительно метеорит, так как найден он был на равнинной местности, рядом нет гор, холмов и скал. Рядом с осколками также находилось сломанное дерево, что подтверждает неземное происхождение объекта. Чтобы точно это доказать, необходимо провести платную экспертизу в Москве. Если решение окажется положительным, то будет получен соответствующий сертификат, на основании которого цена в три миллиона вполне обоснована», — рассказал URA.RU владелец находки.

Среди доказательств космического происхождения камня мужчина называет также неправильную форму объекта, наличие следов плавления и кратера в месте обнаружения. Владелец предполагаемого метеорита полагает, что его находка может быть отличным декоративным украшением и представлять особую ценность для заядлых коллекционеров. Измерение радиационного фона осколков пока не проводилось.

Ранее URA.RU рассказывало об осколке метеорита, найденного в Нытвенском районе Пермского края. Небесное тело магнитилось, весило более трех килограммов и продавалось за полтора миллиона рублей.

Предполагаемый метеорит был найден в поле в районе села Усть-Качка Фото: сайт «Авито»