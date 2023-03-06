Аналитик рассказала о новой хитрости застройщиков

Аналитик Радченко: застройщики предлагают новую схему оплаты жилья с фиксацией цены

06 марта 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Российские застройщики придумали схему оплаты, который нет нигде в мире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Застройщики стали предлагать покупателям фиксирование стоимости квартиры, при предварительном внесении 10% от стоимости жилья. При этом за время строительства цена может как вырасти, так и упасть. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Есть ряд застройщиков, которые предлагает новостройки по суперинтерсной схеме. Они называют это траншевая ипотека. Человек взносит 10% — фиксирует стоимость квартиры на период строительства. Потом за два месяца до окончания строительства вносит еще 5%. Непосредственно перед получением ключей вносит деньги полностью перед оформлением собственности. Это суперская схема. Такой нет даже в мире», — заявила Ирина Радченко. «Почему застройщик идет на такую авантюру? Во-первых, для банка у него будет хорошая отчетность, потому что есть клиент на квартиру. Тогда ставка рефинансирования будет для застройщика дешевле. Чем больше распродается квартир, тем меньше риски банка, тем меньше кредитная ставка проектного финансирования. Второе — банк вместе с застройщиком фиксирует ту цену, которая сейчас есть. Они предполагают, что она может упасть через 2-3 года. Может так случиться, что через какое-то время такую же квартиру в соседнем подъезде можно купить на 20-30% дешевле», — уточнила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Застройщики стали предлагать покупателям фиксирование стоимости квартиры, при предварительном внесении 10% от стоимости жилья. При этом за время строительства цена может как вырасти, так и упасть. Об этом URA.RU рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Есть ряд застройщиков, которые предлагает новостройки по суперинтерсной схеме. Они называют это траншевая ипотека. Человек взносит 10% — фиксирует стоимость квартиры на период строительства. Потом за два месяца до окончания строительства вносит еще 5%. Непосредственно перед получением ключей вносит деньги полностью перед оформлением собственности. Это суперская схема. Такой нет даже в мире», — заявила Ирина Радченко. «Почему застройщик идет на такую авантюру? Во-первых, для банка у него будет хорошая отчетность, потому что есть клиент на квартиру. Тогда ставка рефинансирования будет для застройщика дешевле. Чем больше распродается квартир, тем меньше риски банка, тем меньше кредитная ставка проектного финансирования. Второе — банк вместе с застройщиком фиксирует ту цену, которая сейчас есть. Они предполагают, что она может упасть через 2-3 года. Может так случиться, что через какое-то время такую же квартиру в соседнем подъезде можно купить на 20-30% дешевле», — уточнила собеседница агентства.