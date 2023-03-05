National Review: Запад одобрит разделение Украины после завершения СВО

05 марта 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Украина не сможет оказать сопротивление России, считает Ноа Ротман Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзники намерены в конечном итоге прекратить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская раздел страны на несколько частей. Подобный сценарий будет одобрен нынешними союзниками Киева. Такое мнение выразил обозреватель National Review Ноа Ротман. «Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников», — говорится в статье издания. По словам Ротмана, Украина не сможет оказать сопротивление России, а Западу для контрнаступление на Донбасс и Крым потребуется огромное количестве военной техники и доступа к иностранным разведданным. При этом Россия не собирается отступать с новых территорий. Ротман отметил, что в этом случае раздробление Украины выглядит наиболее реалистичным вариантом развития события. Эксперт считает, что такое решение тяжелее всех дастся странам Прибалтики и Польше. Ранее сообщалось, что Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае передачи ВСУ такого вооружения Россия будет отодвигать опасность от своих границ.

США и их союзники намерены в конечном итоге прекратить конфликт на Украине путем мирных переговоров, допуская раздел страны на несколько частей. Подобный сценарий будет одобрен нынешними союзниками Киева. Такое мнение выразил обозреватель National Review Ноа Ротман. «Энтузиазм Запада в отношении украинского вопроса продолжит снижаться до тех пор, пока правительство Зеленского не поставят перед свершившимся фактом. В этот момент Украина будет буквально разделена, причем с одобрения ее так называемых сторонников», — говорится в статье издания. По словам Ротмана, Украина не сможет оказать сопротивление России, а Западу для контрнаступление на Донбасс и Крым потребуется огромное количестве военной техники и доступа к иностранным разведданным. При этом Россия не собирается отступать с новых территорий. Ротман отметил, что в этом случае раздробление Украины выглядит наиболее реалистичным вариантом развития события. Эксперт считает, что такое решение тяжелее всех дастся странам Прибалтики и Польше. Ранее сообщалось, что Великобритания собирается первой отправить Украине вооружение дальнего радиуса действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае передачи ВСУ такого вооружения Россия будет отодвигать опасность от своих границ.