В Кургане жертв домашнего насилия зовут в гостиницу

В Кургане женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, предлагают временное убежище в социальной гостинице «Тихая гавань». В феврале туда доставили продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Об этом сообщается на официальной странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».
«В феврале в социальную гостиницу „Тихая гавань“ для жертв домашнего насилия были доставлены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Проект направлен на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — указано на странице.
В епархии также напомнили о проекте «Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия» на базе Порт-Артурского храма, где работает социальная столовая. В центре помощи семьям, которые тоже оказались в сложной ситуации, выдают продукты и одежду. В «Обители Милосердия» работает и «горячая линия» для получения социальной и психологической поддержки. Проект поддерживает Курганский центр социальной помощи семье и детям.
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