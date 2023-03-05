В Кургане жертв домашнего насилия зовут в гостиницу

В Кургане жертв домашнего насилия зовут в социальную гостиницу «Тихая гавань»

06 марта 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Жертвам домашнего насилия предлагают воспользоваться соцгостиницей Фото: Михаил Калянов © URA.RU В Кургане женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, предлагают временное убежище в социальной гостинице «Тихая гавань». В феврале туда доставили продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Об этом сообщается на официальной странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «В феврале в социальную гостиницу „Тихая гавань“ для жертв домашнего насилия были доставлены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Проект направлен на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — указано на странице. В епархии также напомнили о проекте «Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия» на базе Порт-Артурского храма, где работает социальная столовая. В центре помощи семьям, которые тоже оказались в сложной ситуации, выдают продукты и одежду. В «Обители Милосердия» работает и «горячая линия» для получения социальной и психологической поддержки. Проект поддерживает Курганский центр социальной помощи семье и детям.

В Кургане женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, предлагают временное убежище в социальной гостинице «Тихая гавань». В феврале туда доставили продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Об этом сообщается на официальной странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «В феврале в социальную гостиницу „Тихая гавань“ для жертв домашнего насилия были доставлены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Проект направлен на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — указано на странице. В епархии также напомнили о проекте «Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия» на базе Порт-Артурского храма, где работает социальная столовая. В центре помощи семьям, которые тоже оказались в сложной ситуации, выдают продукты и одежду. В «Обители Милосердия» работает и «горячая линия» для получения социальной и психологической поддержки. Проект поддерживает Курганский центр социальной помощи семье и детям.