05 марта 2023
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03 марта 2023

В Кургане жертв домашнего насилия зовут в гостиницу

В Кургане жертв домашнего насилия зовут в социальную гостиницу «Тихая гавань»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кошки и люди в разрушенном обстрелами доме. Рубежное. ЛНР, женщина и кошка
Жертвам домашнего насилия предлагают воспользоваться соцгостиницей Фото:

В Кургане женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, предлагают временное убежище в социальной гостинице «Тихая гавань». В феврале туда доставили продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Об этом сообщается на официальной странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«В феврале в социальную гостиницу „Тихая гавань“ для жертв домашнего насилия были доставлены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Проект направлен на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — указано на странице.

В епархии также напомнили о проекте «Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия» на базе Порт-Артурского храма, где работает социальная столовая. В центре помощи семьям, которые тоже оказались в сложной ситуации, выдают продукты и одежду. В «Обители Милосердия» работает и «горячая линия» для получения социальной и психологической поддержки. Проект поддерживает Курганский центр социальной помощи семье и детям.

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В Кургане женщинам, пострадавшим от домашнего насилия, предлагают временное убежище в социальной гостинице «Тихая гавань». В феврале туда доставили продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Об этом сообщается на официальной странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». «В феврале в социальную гостиницу „Тихая гавань“ для жертв домашнего насилия были доставлены продуктовые и санитарно-гигиенические наборы. Проект направлен на оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации», — указано на странице. В епархии также напомнили о проекте «Центр гуманитарной помощи «Обитель Милосердия» на базе Порт-Артурского храма, где работает социальная столовая. В центре помощи семьям, которые тоже оказались в сложной ситуации, выдают продукты и одежду. В «Обители Милосердия» работает и «горячая линия» для получения социальной и психологической поддержки. Проект поддерживает Курганский центр социальной помощи семье и детям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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