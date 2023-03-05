Военные фильмы привлекли больше зрителей в кинотеатры ХМАО Фото: Размик Закарян © URA.RU

В минувшие выходные популярностью у жителей ХМАО пользовались военные фильмы «Нюрнберг» и «Праведник», киносеансы комедийных фильмов «Беспринципные в деревне» и «Чебурашка» пользовались меньшей популярностью. Данные о статистике сборов в кинотеатрах округа со 2 по 5 марта публикует единая автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«Со 2 по 5 марта в кинопрокате ХМАО фильм „Нюрнберг“ собрал 1269 тыс. рублей, „Праведник“ — 896 тыс. рублей, „Беспринципные в деревне“ — 893 тыс. рублей, „Чебурашка“ — 468 тыс. рублей». — сообщается на сайте ЕАИС. На пятом месте расположился испанский анимационный фильм «Величайший детектив-паук», сборы которого составили 322 тыс. рублей.

Лидер проката «Нюрнберг» посвящен Нюрнбергскому судебному процессу над нацистскими преступниками. Фильм «Праведник» рассказывает о спасении советским офицером еврейских беженцев с территории оккупированной фашистами Белоруссии в 1942 году. Комедия «Беспринципные в деревне» показывает приключения генерала, решившего отпраздновать юбилей в глубинке.

Ранее URA.RU рассказало, что сотни тысяч жителей ХМАО посетили сеансы фильма «Чебурашка». В настоящий момент эта семейная комедия занимает четвертую строчку регионального кинопроката.

Топ-10 кинопроката в ХМАО со 2 по 5 марта Фото: скрин с сайта ЕАИС