05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В ХМАО обрушающийся балкон подперли железной трубой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом с обрушенным фасадом и балконом на Ленина 61. Челябинск, балкон, подпорка, реконструкция, обрушение фасада
В Нижневартовске балкон подперли трубой, чтобы он не обвалился (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) железной трубой подперли дно балкона второго этажа, чтобы оно не выпало. Об этом сообщает анонимный пользователь в социальной сети «ВКонтакте».

«Когда увидел, все стало понятно. Упадет балкон, виноват будет голубь, севший на крышу», — написал пользователь соцсети в группе «Типичный Нижневартовск».

Корреспондент агентства обратился в администрацию Нижневартовска с вопросом, можно ли по фото установить местоположение данного балкона в городе. На момент написания новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске отмечаются случаи мародерства из дома по адресу Мира 6а. Дом частично обрушился из-за взрыва газа.

Фото:
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) железной трубой подперли дно балкона второго этажа, чтобы оно не выпало. Об этом сообщает анонимный пользователь в социальной сети «ВКонтакте». «Когда увидел, все стало понятно. Упадет балкон, виноват будет голубь, севший на крышу», — написал пользователь соцсети в группе «Типичный Нижневартовск». Корреспондент агентства обратился в администрацию Нижневартовска с вопросом, можно ли по фото установить местоположение данного балкона в городе. На момент написания новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске отмечаются случаи мародерства из дома по адресу Мира 6а. Дом частично обрушился из-за взрыва газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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