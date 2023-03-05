В Нижневартовске (ХМАО) железной трубой подперли дно балкона второго этажа, чтобы оно не выпало. Об этом сообщает анонимный пользователь в социальной сети «ВКонтакте».
«Когда увидел, все стало понятно. Упадет балкон, виноват будет голубь, севший на крышу», — написал пользователь соцсети в группе «Типичный Нижневартовск».
Корреспондент агентства обратился в администрацию Нижневартовска с вопросом, можно ли по фото установить местоположение данного балкона в городе. На момент написания новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске отмечаются случаи мародерства из дома по адресу Мира 6а. Дом частично обрушился из-за взрыва газа.
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