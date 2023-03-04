В Нижневартовске разворовывают квартиры в доме, где взорвался газ

Соседи пожаловались на подростков, которые воруют вещи в доме, где взорвался газ Елена Антипина © URA.RU

новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Жители Нижневартовска (ХМАО) возмущены воровством вещей из квартир в доме на Мира, 6а, разрушенном взрывом газа. Как сообщили местные жители в соцсетях, группа молодых людей регулярно заходит в квартиры. В этот раз они вынесли кроссовки.

«Бесчеловечность среди молодежи! В разрушенном от взрыва газа доме Мира, 6а, группа молодых нелюдей выносили вещи погибшего парня. То, что в этот дом захаживают воровские элементы, мы, соседи ближних домов знаем и видим их практически каждый день», — написала Светлана Жданова в группе «ЧП [В] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

Автору поста посоветовали обратиться в полицию. Пользователи возмутились поведением жителей, которые заходят в квартиры. «Я гоняла, так понимаю, эту же компашку, за то, что они в разбитые окна снежками кидали. Думаю, снежки было лишь начало», — написала в комментариях под постом в группе «Типичный Нижневартовск» пользователь Yanina Alex. «Точно позорище! Ни стыда, ни совести!» — возмутилась Наталья Кузихина.

В пресс-службу УМВД по ХМАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова потребовала решить вопрос с расселением нижневартовских квартир в домах, примыкающих к пятиэтажке на Мира, 6а. Газ в жилом доме взорвался вечером 4 декабря.