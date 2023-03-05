Турция готова отказаться от американских истребителей в пользу российских

Турция откажется от закупки истребителей в США. Об этом рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Он заявил, что Анкара рассмотрит альтернативы, в том числе среди российских военных самолетов.
«Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от покупки F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов», — заявил Чагры Эрхан журналисту РИА Новости. Он отметил, что американские истребители неоправданно дорогие, их стоимость делает их неконкурентными.
Американские истребители F-16 в настоящий момент являются ключевой позицией в просьбах Украины об оказании военной помощи. Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что Киев получит их рано или поздно, передает RT. Бывший американский разведчик Сотт Риттер отметил, что недостаточно получить военные самолеты, необходимо уметь ими управлять, передает Nation News.
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