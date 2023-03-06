Вild: Зеленский и Залужный поссорились из-за Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный по-разному видят ситуацию с Бахмутом (Артемовском). Об этом рассказал американский военный журналист Пол Ронцхаймер. Ситуация в Бахмуте привела к разногласиям в украинском командовании.
«Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута», — заявил Пол Ронцхаймер в материале для немецкого издания Bild. Он рассказал, что Залужный считает необходимым оставить город, а Зеленский настаивает на продолжении обороны.
Украинские власти готовятся к сдаче Бахмута, передает RT. В прошлом месяцев позиция Зеленского была однозначной, сейчас в киевских властях начинают говорить о возможном отступлении из города. Подразделения ВСУ потеряли при обороне Бахмута своих наиболее опытных бойцов, передает Nation News.
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