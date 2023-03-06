Вild: Зеленский и Залужный поссорились из-за Бахмута

06 марта 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный заявил, что нет смысла дальше сражаться за Бахмут Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный по-разному видят ситуацию с Бахмутом (Артемовском). Об этом рассказал американский военный журналист Пол Ронцхаймер. Ситуация в Бахмуте привела к разногласиям в украинском командовании. «Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута», — заявил Пол Ронцхаймер в материале для немецкого издания Bild. Он рассказал, что Залужный считает необходимым оставить город, а Зеленский настаивает на продолжении обороны. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять Украинские власти готовятся к сдаче Бахмута, передает RT. В прошлом месяцев позиция Зеленского была однозначной, сейчас в киевских властях начинают говорить о возможном отступлении из города. Подразделения ВСУ потеряли при обороне Бахмута своих наиболее опытных бойцов, передает Nation News.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный по-разному видят ситуацию с Бахмутом (Артемовском). Об этом рассказал американский военный журналист Пол Ронцхаймер. Ситуация в Бахмуте привела к разногласиям в украинском командовании. «Bild узнал из нескольких источников в политическом руководстве Киева, что Залужный еще несколько недель назад по тактическим соображениям рекомендовал подумать об отступлении из Бахмута», — заявил Пол Ронцхаймер в материале для немецкого издания Bild. Он рассказал, что Залужный считает необходимым оставить город, а Зеленский настаивает на продолжении обороны. Украинские власти готовятся к сдаче Бахмута, передает RT. В прошлом месяцев позиция Зеленского была однозначной, сейчас в киевских властях начинают говорить о возможном отступлении из города. Подразделения ВСУ потеряли при обороне Бахмута своих наиболее опытных бойцов, передает Nation News.