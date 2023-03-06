В США заявили, что украинцы воюют за Америку

Сенатор Уорнер: мы заставляем украинцев «грызть» российскую армию

ВСУ выполняют задание США, направленное против России, следует из слов Марка Уорнера Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США спонсируют Украину для того, чтобы ВСУ выполняли их стратегические миссии. Об этом заявил председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер, отмечая, что политикам в США стоит занять однозначную позицию по вопросу военной помощи Украине.

«Правда в том, что российскую армию грызут украинцы. Мы тратили 800 миллиардов долларов в год на оборону… Мы заставляем украинцев… делать это [воевать] для нас», — заявил сенатор Марк Уорнер, его слова приводит агентство RealClearPolitics . Он также призвал всех политиков в США «выступить единым фронтом» против России. Уорнер осудил тех политических деятелей, которые выступают за прекращение финансирования конфликта на Украине со стороны стран Запада.

После начала спецоперации России на Украине страны Запада стали активно поддерживать Киев. Подполковник в отставке и бывший профессор истории Академии ВВС США Уильям Асторе в декабре 2022 года отметил, что боевые действия на Украине могли закончиться еще летом, если бы США не спонсировали Киев оружием. В марте 2023 года координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби призвал Китай выступить против России и начать спонсировать Украину, передает RT. Однако Китай на данный момент является союзником России на международной арене.