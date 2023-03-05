Блинов назначен на должность начальника УЗСН Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) 1 марта на должность начальника управления гражданской защиты населения (УГЗН) назначили экс-силовика Дмитрия Блинова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На аппаратном совещании в администрации Копейска 6 марта сообщили о назначении Дмитрия Блинова на должность начальника УЗСН. Он полковник полиции в отставке, отдавший службе в органах внутренних дел 27 лет», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, Блинов ушел в отставку с должности заместителя начальника управления организации общественного порядка ГУ МВД по региону. В новую должность начальника УЗСН он вступил с 1 марта.