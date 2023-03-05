05 марта 2023
04 марта 2023

Экс-силовик получил должность в мэрии Копейска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, чиновник, портфель
Блинов назначен на должность начальника УЗСН Фото:

В Копейске (Челябинская область) 1 марта на должность начальника управления гражданской защиты населения (УГЗН) назначили экс-силовика Дмитрия Блинова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«На аппаратном совещании в администрации Копейска 6 марта сообщили о назначении Дмитрия Блинова на должность начальника УЗСН. Он полковник полиции в отставке, отдавший службе в органах внутренних дел 27 лет», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, Блинов ушел в отставку с должности заместителя начальника управления организации общественного порядка ГУ МВД по региону. В новую должность начальника УЗСН он вступил с 1 марта.

Блинов закончил службу в ГУ МВД по региону и вступил в новую должность
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) 1 марта на должность начальника управления гражданской защиты населения (УГЗН) назначили экс-силовика Дмитрия Блинова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «На аппаратном совещании в администрации Копейска 6 марта сообщили о назначении Дмитрия Блинова на должность начальника УЗСН. Он полковник полиции в отставке, отдавший службе в органах внутренних дел 27 лет», — сообщили в пресс-службе. Как сообщается, Блинов ушел в отставку с должности заместителя начальника управления организации общественного порядка ГУ МВД по региону. В новую должность начальника УЗСН он вступил с 1 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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