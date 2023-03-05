Драка в челябинской колонии закончилась разрывом селезенки у заключенного

На нападавших готовятся возбудить уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Драка в исправительной колонии №10 в Кыштыме (Челябинская область) закончилась разрывом селезенки у одного из заключенных. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, бой получился неравным. Против одного зэка выступило трое.

«Между заключенными произошла ссора, переросшая в драку. В результате один из заключенных был доставлен в медицинскую часть с разрывом селезенки. В отношении нападавших решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пострадавший отбывал наказание за убийство. Среди нападавших также был убийца. Другие отбывали сроки за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ ФСИН по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.