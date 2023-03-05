05 марта 2023
04 марта 2023

Драка в челябинской колонии закончилась разрывом селезенки у заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
На нападавших готовятся возбудить уголовное дело Фото:

Драка в исправительной колонии №10 в Кыштыме (Челябинская область) закончилась разрывом селезенки у одного из заключенных. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, бой получился неравным. Против одного зэка выступило трое.

«Между заключенными произошла ссора, переросшая в драку. В результате один из заключенных был доставлен в медицинскую часть с разрывом селезенки. В отношении нападавших решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пострадавший отбывал наказание за убийство. Среди нападавших также был убийца. Другие отбывали сроки за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ ФСИН по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

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Драка в исправительной колонии №10 в Кыштыме (Челябинская область) закончилась разрывом селезенки у одного из заключенных. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, бой получился неравным. Против одного зэка выступило трое. «Между заключенными произошла ссора, переросшая в драку. В результате один из заключенных был доставлен в медицинскую часть с разрывом селезенки. В отношении нападавших решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал источник. По данным URA.RU, пострадавший отбывал наказание за убийство. Среди нападавших также был убийца. Другие отбывали сроки за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ ФСИН по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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