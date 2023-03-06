Шойгу прилетел в Мариуполь. Видео

Глава Минобороны проверил, как восстанавливают Донбасс

06 марта 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Шойгу проверил восстановление Мариуполя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Мариуполь. Об этом сообщает Минобороны России, отмечая, что во время рабочего визита, Шойгу проверил ход восстановление города. «В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале . Отмечается, что Шойгу посмотрел отстроенный медицинский центр и республиканский спасательный центр МЧС. Также Шойгу увидел новый жилой район из 12-ти пятиэтажных домов. Также министр заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику. Водопровод позволит обеспечить водой большое количество населенных пунктов в регине. Шойгу отметил, что остался доволен поездкой. Он высоко оценил ход восстановительных работ, которые проводит Военно-строительный комплекс. Россия проводит специальную военную операцию на Украине уже больше года. Мариуполь достался России в почти полностью разрушенном состоянии. После этого в городе начались восстановительные работы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Мариуполь. Об этом сообщает Минобороны России, отмечая, что во время рабочего визита, Шойгу проверил ход восстановление города. «В городе Мариуполе Донецкой народной республики глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений», — передает Минобороны РФ в своем telegram-канале. Отмечается, что Шойгу посмотрел отстроенный медицинский центр и республиканский спасательный центр МЧС. Также Шойгу увидел новый жилой район из 12-ти пятиэтажных домов. Также министр заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику. Водопровод позволит обеспечить водой большое количество населенных пунктов в регине. Шойгу отметил, что остался доволен поездкой. Он высоко оценил ход восстановительных работ, которые проводит Военно-строительный комплекс. Россия проводит специальную военную операцию на Украине уже больше года. Мариуполь достался России в почти полностью разрушенном состоянии. После этого в городе начались восстановительные работы.