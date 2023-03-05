В Тюменской области пьяная дочь избила пожилую мать, но та ее простила

06 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Нетрезвая женщина таскала пожилую мать за волосы и била головой об пол, на глазах у ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Викуловского района (Тюменская область), будучи пьяной, напала на свою пожилую мать: оттаскала женщину за волосы и била ее головой об пол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного суда. На процессе пострадавшая заявила, что прощает дочь, хотя та перед ней так и не извинилась. «Викуловский районный суд признал Елену П. (1978 года рождения), виновной в нанесении побоев своей матери. Находясь в состоянии опьянения, она ударила ее кулаком по голове, затем схватила за волосы, сбросила с кресла, таскала за волосы по полу, ударяя об него головой», — сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда. В суде обвиняемая согласилась лишь с тем, что оттолкнула мать, и якобы из-за этого та оказалась на полу. Сама же пострадавшая подтвердила все обвинения. Однако заметила, что хоть дочь и не извинилась, она все равно ее простила. В суде также опросили несовершеннолетнюю дочь обвиняемой. Девочка рассказал, что избиение было. А причиной стало то, что, по мнению женщины, в «ее жизни все складывается плохо из-за матери». По итогу Елену П. приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Ранее она уже нарушала закон и была судима по статье «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Жительница Викуловского района (Тюменская область), будучи пьяной, напала на свою пожилую мать: оттаскала женщину за волосы и била ее головой об пол. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного суда. На процессе пострадавшая заявила, что прощает дочь, хотя та перед ней так и не извинилась. «Викуловский районный суд признал Елену П. (1978 года рождения), виновной в нанесении побоев своей матери. Находясь в состоянии опьянения, она ударила ее кулаком по голове, затем схватила за волосы, сбросила с кресла, таскала за волосы по полу, ударяя об него головой», — сообщили URA.RU в пресс-службе районного суда. В суде обвиняемая согласилась лишь с тем, что оттолкнула мать, и якобы из-за этого та оказалась на полу. Сама же пострадавшая подтвердила все обвинения. Однако заметила, что хоть дочь и не извинилась, она все равно ее простила. В суде также опросили несовершеннолетнюю дочь обвиняемой. Девочка рассказал, что избиение было. А причиной стало то, что, по мнению женщины, в «ее жизни все складывается плохо из-за матери». По итогу Елену П. приговорили к 10 месяцам исправительных работ. Ранее она уже нарушала закон и была судима по статье «Причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».