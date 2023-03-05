05 марта 2023

В Челябинске жестоко избили экс-кандидата в Госдуму

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Полиция принимает меры по раскрытию преступления Фото:

В Челябинске неизвестные напали на экс-кандидата в Госдуму Николая Кошмана. После жесткого избиения Кошман был доставлен в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что принимаются меры по раскрытию преступления.

«Сегодня утром на Николая Кошмана было совершенно нападение с причинением вреда здоровью несколькими лицами. Николай в больнице. В 2021 году Кошман был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от партии „Яблоко“», — заявили в региональном отделении партии «Яблоко».

Сам Кошман в социальных сетях заявил, что на него напали у поезда его дома. По его словам, ему сломали челюсть и руку. Нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью адвоката.

В пресс-службе ГУ МВД URA.RU отметили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции Центрального района Челябинска. Полиция принимает меры по раскрытию данного преступления.

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В Челябинске неизвестные напали на экс-кандидата в Госдуму Николая Кошмана. После жесткого избиения Кошман был доставлен в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что принимаются меры по раскрытию преступления. «Сегодня утром на Николая Кошмана было совершенно нападение с причинением вреда здоровью несколькими лицами. Николай в больнице. В 2021 году Кошман был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы от партии „Яблоко“», — заявили в региональном отделении партии «Яблоко». Сам Кошман в социальных сетях заявил, что на него напали у поезда его дома. По его словам, ему сломали челюсть и руку. Нападение он связывает со своей профессиональной деятельностью адвоката. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU отметили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции Центрального района Челябинска. Полиция принимает меры по раскрытию данного преступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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