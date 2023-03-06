ФСБ сообщили о предотвращении покушения на основателя «Царьграда» Малофеева. Видео

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Малофеев Константин. Челябинск, малофеев константин
В ФСБ рассказали о предотвращенном покушении на Константина Малофеева Фото:

Украинские спецслужбы готовили покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева. ФСБ России сообщило о предотвращении преступления. Под автомобиль Малофеева было заложено самодельное взрывное устройство.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний „Царьград“ Константина Малофеева», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости. Уточняется, что покушение готовилось по тому же принципу, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной — путем детонации взрывного устройства, заложенного под автомобиль.

В ФСБ установили, что организатором покушения является россиянин Денис Капустин 1984 года рождения. Капустин — основатель и один из руководителей организации «Русского добровольческого корпуса», действующего под контролем СБУ. Капустин также причастен к теракту в Брянской области.

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Украинские спецслужбы готовили покушение на главу совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева. ФСБ России сообщило о предотвращении преступления. Под автомобиль Малофеева было заложено самодельное взрывное устройство. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний „Царьград“ Константина Малофеева», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ, передает РИА Новости. Уточняется, что покушение готовилось по тому же принципу, что и убийство журналистки Дарьи Дугиной — путем детонации взрывного устройства, заложенного под автомобиль. В ФСБ установили, что организатором покушения является россиянин Денис Капустин 1984 года рождения. Капустин — основатель и один из руководителей организации «Русского добровольческого корпуса», действующего под контролем СБУ. Капустин также причастен к теракту в Брянской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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