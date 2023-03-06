ФСБ предотвратила покушение на православного олигарха Малофеева

Злоумышленники хотели подорвать автомобиль православного олигарха
ФСБ России заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. По данным спецслужб, злоумышленники хотели подорвать автомобиль православного олигарха, как это было при убийстве Дарьи Дугиной.
Спецслужба сообщает, что один из организаторов покушения — Денис Капустин. Он, по данным ФСБ, был также организатором и участником нападения диверсантов на села в Брянской области.
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