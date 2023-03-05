Юрист из Екатеринбурга пояснила, как будут наказывать за нарушение закона о запрете иностранных слов

Юрист из Екатеринбурга: за нарушение закона о запрете иностранных слов будут наказывать штрафами

06 марта 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Поправки относительно новых слов потянут за собой изменения в КоАП РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нарушителей, которые не будут соблюдать закон о запрете иностранных слов, не будут наказывать до тех пор, пока не будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Затем россиян могут наказывать штрафами. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова. «В законе сказано, что государственный язык — это язык словарей. Те слова, которые не перечислены в этих словарях, использованию не подлежат. Но, в соответствии с тем же законом „О рекламе“, в нем не установлен субъект ответственности. Получается, что использовать слова с нарушением лингвистических норм запрещено, но не наказуемо», — заявила Ягофарова. Также она рассказала, что в пояснительной записке, которая была сформирована к закону «О государственном языке», до сих пор не установлена мера ответственности и не определен контрольно-надзорный орган, который будет контролировать исполнение требований. «Практика последнего времени нам говорит, что штрафы появятся в любом случае, требуется только немного времени. Скорее всего изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Это все должно появится к 2025 году», — заявила Ягофарова. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование иностранных слов в государственном русском языке. Согласно ему, отныне все сферы, где используется государственный язык, должны избегать иностранных слов, исключения составляют лишь те слова, которые не имеют русскоязычных аналогов. Представители литературы отнеслись к новым правилам скептически: например, писатель Алексей Иванов назвал закон о запрете иностранных слов мракобесием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нарушителей, которые не будут соблюдать закон о запрете иностранных слов, не будут наказывать до тех пор, пока не будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Затем россиян могут наказывать штрафами. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова. «В законе сказано, что государственный язык — это язык словарей. Те слова, которые не перечислены в этих словарях, использованию не подлежат. Но, в соответствии с тем же законом „О рекламе“, в нем не установлен субъект ответственности. Получается, что использовать слова с нарушением лингвистических норм запрещено, но не наказуемо», — заявила Ягофарова. Также она рассказала, что в пояснительной записке, которая была сформирована к закону «О государственном языке», до сих пор не установлена мера ответственности и не определен контрольно-надзорный орган, который будет контролировать исполнение требований. «Практика последнего времени нам говорит, что штрафы появятся в любом случае, требуется только немного времени. Скорее всего изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Это все должно появится к 2025 году», — заявила Ягофарова. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование иностранных слов в государственном русском языке. Согласно ему, отныне все сферы, где используется государственный язык, должны избегать иностранных слов, исключения составляют лишь те слова, которые не имеют русскоязычных аналогов. Представители литературы отнеслись к новым правилам скептически: например, писатель Алексей Иванов назвал закон о запрете иностранных слов мракобесием.