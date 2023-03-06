Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на запорожском направлении

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
ВСУ готовят наступление на конец марта — начало апреля, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия концентрирует силы на запорожском направлении, что говорит о подготовке наступления на этом участке. В настоящий момент численность группировок ВСУ увеличена до 30-32 тысяч личного состава. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о численности боевиков вдоль линии соприкосновения, тех, кого накапливают в городе Запорожье и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, то это где-то 30-32 тысячи суммарно есть», — заявил Владимир Рогов журналисту ТАСС. Он отметил, что Украина планирует активное наступление на конец марта — начало апреля.

Рогов также не сомневается, что российские войска вернут контроль над Запорожьем. Он рассказал, что в городе нарастает недовольство киевским режимом. Когда будет снята украинская оккупация, он снова станет столицей региона, передает RT.

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Украинская армия концентрирует силы на запорожском направлении, что говорит о подготовке наступления на этом участке. В настоящий момент численность группировок ВСУ увеличена до 30-32 тысяч личного состава. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Если говорить о численности боевиков вдоль линии соприкосновения, тех, кого накапливают в городе Запорожье и на границе Днепропетровской и Запорожской областей, то это где-то 30-32 тысячи суммарно есть», — заявил Владимир Рогов журналисту ТАСС. Он отметил, что Украина планирует активное наступление на конец марта — начало апреля. Рогов также не сомневается, что российские войска вернут контроль над Запорожьем. Он рассказал, что в городе нарастает недовольство киевским режимом. Когда будет снята украинская оккупация, он снова станет столицей региона, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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