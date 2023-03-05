05 марта 2023
04 марта 2023
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Пилот в ЯНАО прервал взлет самолета из-за разгерметизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт, пилот, летчик, самолет, подготовка к полету, авиадвигатель
Происшествие произошло 5 марта Фото:

В Надыме (ЯНАО) прервали взлет самолета рейса GZP9665 Надым — Бованенково из-за разгерметизации двери салона. Об этом сообщается в telegram-канале «Aviaincident».

«05.03.2023 09.11 (мск) аэропорт Надым (ЯНАО). Командир воздушного судна прервал взлет по причине разгерметизации двери пассажирского салона. Самолет SU-95, RA-89048, рейс GZP9665 Надым — Бованенково. Эксплуатант ООО Авиапредприятие „Газпромавиа“», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет из ЯНАО, следовавший в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте. Причиной посадки стал отказ генератора.

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В Надыме (ЯНАО) прервали взлет самолета рейса GZP9665 Надым — Бованенково из-за разгерметизации двери салона. Об этом сообщается в telegram-канале «Aviaincident». «05.03.2023 09.11 (мск) аэропорт Надым (ЯНАО). Командир воздушного судна прервал взлет по причине разгерметизации двери пассажирского салона. Самолет SU-95, RA-89048, рейс GZP9665 Надым — Бованенково. Эксплуатант ООО Авиапредприятие „Газпромавиа“», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что самолет из ЯНАО, следовавший в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте. Причиной посадки стал отказ генератора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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