Названа причина экстренной посадки самолета Новый Уренгой-Тюмень в аэропорту Сургута

У самолета отказал правый генератор (фото из архива)
Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за отказа генератора. Как сообщается в telegram-канале Aviaincident, на борту находилось 107 пассажиров.
«Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. По решению экипажа уход на запасной аэродром Сургут. Сигнал „Бедствие“ не объявлял», — указано в сообщении.
Воздушное судно благополучно приземлилось. Об отправке рейса ЮТ 542 в Сургут URA.RU рассказывало ранее. Инцидент произошел 24 февраля.
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