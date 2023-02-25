Названа причина экстренной посадки самолета Новый Уренгой-Тюмень в аэропорту Сургута Aviaincident: самолет Новый Уренгой-Тюмень приземлился в аэропорту Сургута из-за отказа генератора 25 февраля 2023 в 14:11 Размер текста - 17 + У самолета отказал правый генератор (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за отказа генератора. Как сообщается в telegram-канале Aviaincident, на борту находилось 107 пассажиров. «Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. По решению экипажа уход на запасной аэродром Сургут. Сигнал „Бедствие“ не объявлял», — указано в сообщении. Воздушное судно благополучно приземлилось. Об отправке рейса ЮТ 542 в Сургут URA.RU рассказывало ранее. Инцидент произошел 24 февраля. Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за отказа генератора. Как сообщается в telegram-канале Aviaincident, на борту находилось 107 пассажиров. «Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. По решению экипажа уход на запасной аэродром Сургут. Сигнал „Бедствие“ не объявлял», — указано в сообщении. Воздушное судно благополучно приземлилось. Об отправке рейса ЮТ 542 в Сургут URA.RU рассказывало ранее. Инцидент произошел 24 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям