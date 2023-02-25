Названа причина экстренной посадки самолета Новый Уренгой-Тюмень в аэропорту Сургута

Aviaincident: самолет Новый Уренгой-Тюмень приземлился в аэропорту Сургута из-за отказа генератора
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , взлетная полоса, авиация, самолет, ATR 72-500
У самолета отказал правый генератор (фото из архива) Фото:

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за отказа генератора. Как сообщается в telegram-канале Aviaincident, на борту находилось 107 пассажиров.

«Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. По решению экипажа уход на запасной аэродром Сургут. Сигнал „Бедствие“ не объявлял», — указано в сообщении.

Воздушное судно благополучно приземлилось. Об отправке рейса ЮТ 542 в Сургут URA.RU рассказывало ранее. Инцидент произошел 24 февраля.

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Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Тюмень, экстренно приземлился в Сургуте (ХМАО) из-за отказа генератора. Как сообщается в telegram-канале Aviaincident, на борту находилось 107 пассажиров. «Экипаж самолета В-737 доложил об отказе правого генератора. По решению экипажа уход на запасной аэродром Сургут. Сигнал „Бедствие“ не объявлял», — указано в сообщении. Воздушное судно благополучно приземлилось. Об отправке рейса ЮТ 542 в Сургут URA.RU рассказывало ранее. Инцидент произошел 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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